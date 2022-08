Ce week-end, sur les réseaux sociaux, une vidéo a été publiée par un automobiliste montrant un homme muni d'un marteau et sur un scooter en train de s'attaquer à une Bugatti Chiron. La scène s'est déroulée en plein jour dans les rues de Londres, près de Park Lane. Le malfrat n'a pas réussi à briser complètement la vitre de l'hypercar et s'est éloigné à un carrefour suivi de son complice.

D'après les informations recueillies par The Sun, les deux hommes ont plus tôt dans la journée visité l'hôtel Berkeley avant que le personnel ne leur ordonne de quitter les lieux. C'est probablement à ce moment-là qu'ils ont repéré la Bugatti Chiron du koweitien Abdullah F. AlBasman. Ils l'auraient suivi et attendu le moment opportun pour s'attaquer à lui.

Selon le média britannique, les deux bandits n'ont pas essayé de voler la Chiron à plusieurs millions d'euros, mais de s'emparer de la Rolex Daytona Platinum du millionnaire estimée à plus de 100 000 €.

"Les voleurs en cyclomoteurs étaient à l'hôtel ce matin et le personnel leur a dit de quitter le trottoir. Quand Abdullah est parti avec sa Bugatti, ils ont commencé à le suivre jusqu'à Hyde Park Corner. L'un d'eux a klaxonné, ce qui, je suppose, était le signal pour commencer à attaquer", a expliqué un témoin.

Abdullah F. AlBasman est parvenu à prendre la suite, il faut dire qu'avec sa puissance de 1500 ch, il était difficile pour les scooters de suivre l'hypercar, à moins qu'elle ne se retrouve de nouveau coincée dans le trafic. Plus tard dans la journée, les truands se sont attaqués à un piéton d'une quarantaine d'années. Ils ont cette fois réussi à voler sa montre, avant de disparaître dans la capitale anglaise.

Au moment de la rédaction de cet article, aucun suspect n'a été arrêté.