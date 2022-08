La Bugatti Veyron a cessé d'être produite il y a quelques années, mais ses secrets n'ont pas encore été entièrement révélés. L'un des aspects les plus intéressants de l'hypercar française concerne ses pneus, qui ont été spécialement développés pour l'entreprise afin de résister à des vitesses supérieures à 400 km/h.

La chaîne YouTube Waterjet Channel a mis la main sur une roue de l'hypercar, devenue inutilisable, et en a littéralement découpé une tranche. Pourquoi ? Pour voir ce qu'il y a dedans disons... au nom de la science !

Le premier aspect frappant de la roue est sa taille. Avec une section de 365 mm, ces pneus sont vraiment gigantesques et sont plus grands que ceux de 355 mm montés sur la Chiron (et la Lamborghini Aventador).

Cela signifie que chaque roue peut coûter environ 35 000 dollars (et un jeu complet peut facilement dépasser 100 000 dollars), soit autant qu'une voiture compacte ou un SUV tout neuf.

Comme si cela ne suffisait pas, Bugatti demande à ce que les pneus de ses voitures soient remplacés tous les cinq ans au maximum, indépendamment du kilométrage. De plus, pour minimiser les dommages éventuels (ce qui serait un énorme problème à 400 km/h), le fabricant n'autorise que deux jeux de pneus sur la même jante avant d'installer de nouvelles roues.

Pour découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de la roue d'une Bugatti, les protagonistes de la vidéo utilisent une machine de découpe au jet d'eau capable de percer l'épaisse couche de caoutchouc et la jante en aluminium. Grâce à cet équipement, il ne faut pas plus de 10 minutes pour disséquer la roue.

Le premier aspect intéressant est la présence d'un élément en plastique très solide installé entre le pneu et la jante, qui, selon une reconstitution de la chaîne YouTube, sert de support en cas d'éclatement du pneu. En outre, le pneu lui-même est collé à la jante, probablement pour donner une plus grande rigidité à l'ensemble de la structure et améliorer la résistance à des vitesses très élevées.

Après tout, chaque détail est crucial lorsqu'on roule à plus de 400 km/h. Il suffit de savoir qu'à une vitesse de pointe de 431 km/h (sur la version Super Sport), les pneus sont soumis à une force de 5,442 G et ne peuvent résister que 15 minutes !