Avec son moteur W16 de 8,0 litres de cylindrée, la Bugatti Chiron Super Sport est capable de délivrer jusqu'à 1600 ch et de vous scotcher au siège jusqu'à sa vitesse maximale. Dans cette vidéo tournée en Allemagne par Automann-TV, l'hypercar produite en Alsace montre ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Les accélérations et les temps enregistrés parlent pour elle.

La chaîne YouTube n'a pas essayé de rouler à toute vitesse sur une portion illimitée de l'autoroute allemande. Sans doute parce que Bugatti ne lui a pas donné son accord, le conducteur s'est contenté de relever les chronos en accélérant de 100 à 200 km/h.

Lorsque l'homme derrière le volant met pied au plancher, la voiture décolle du bitume et atteint très rapidement la vitesse souhaitée sans jamais s'essouffler. Le compteur peut très vite s'affoler, sa vitesse maximale étant limitée électroniquement à 440 km/h !

Cette vidéo montre que la Bugatti Chiron Super Sport peut accélérer de 100 à 200 km/h en 3,45 secondes. C'est normalement le temps nécessaire à une sportive de haut niveau pour passer de 0 à 100 km/h. Elles sont peu à pouvoir accélérer aussi rapidement après 100 km/h, cela est réservé à une élite.

Les voitures électriques ont montré qu'elles pouvaient accélérer très fort depuis l'arrêt, mais leur puissance s'essouffle en général au-delà de 100 km/h. Cela est de moins en moins vrai, depuis l'arrivée des hypercars électriques dont la Rimac Nevera qui pourrait clouer le bec à sa rivale franco-allemande. Cette rivalité s'est transformée en amitié, Bugatti et Rimac font désormais équipe. La future Bugatti sera fortement électrifiée et pourrait surprendre plus d'un. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Mate Rimac, le fondateur de l'entreprise croate chargée d'écrire la suite de l'histoire Bugatti.

Pour rappel, la Chiron Super Sport est produite à seulement 9 exemplaires. Son prix est tout aussi démesuré, il est de 3,2 millions d'euros.