Si une Bugatti Chiron ne vous semble pas assez exclusive, alors vous devriez vous tourner vers la Super Sport. Produite en seulement 9 exemplaires, chacun à 3,2 millions d'euros (sans compter les innombrables personnalisations), la Super Sport est l'une des hypercars les plus recherchées par les riches et célèbres du monde entier.

Les neuf Bugatti ont déjà été vendues et une liste d'attente sera bientôt ouverte pour satisfaire les innombrables demandes reçues.

En attendant, la première Chiron Super Sport est prête à être livrée et il faut bien avouer qu'elle est tout sauf... ordinaire.

Une Bugatti sur mesure

Le propriétaire anonyme de la Bugatti s'est appuyé sur le programme de personnalisation Sur Mesure mis à sa disposition par l'entreprise. L'hypercar se distingue par une livrée unique présentant un dessin élaboré à la main qui imite l'effet de la lumière sur la carrosserie de la voiture.

Il est vraiment difficile de passer inaperçu dans cette Chiron, notamment parce que les lignes orange sur le côté, à l'avant et à l'arrière sont assorties aux jantes en alliage et aux garnitures intérieures de la même couleur.

Pour rappel, il y a un certain nombre de différences entre une Super Sport et une Chiron "normale". Les neuf exemplaires "SS" sont plus longs de 25 cm et leur partie avant a été revue pour les rendre encore plus efficaces sur le plan aérodynamique. Et le moteur est également neuf.

La puissance pure

Le W16 de 8 litres à quatre turbos atteint 1600 ch (+100 ch par rapport à la Chiron de base) et 1600 Nm de couple. Outre une carrosserie plus légère de 23 kg, la motorisation a été revue dans plusieurs de ses composants pour libérer sa puissance de manière encore plus brutale.

Le turbo, la pompe à huile, les sièges de soupape des cylindres, la transmission et l'embrayage ne sont que quelques-unes des pièces que les ingénieurs français ont retouchées. Au total, la Chiron Super Sport peut atteindre 7100 tr/min (300 de plus que la Chiron originale) et une vitesse de pointe de 440 km/h en passant la septième et dernière vitesse à 403 km/h.

Le 0-200 km/h est parcouru en 5,8 secondes, tandis que le 0-300 km/h est atteint en 12,1 secondes. Pour gérer ces performances, l'hypercar est équipée de pneus spéciaux Michelin Sport Cup 2 capables de résister jusqu'à 500 km/h.

Une Bugatti de science-fiction réservée à ceux qui ont un compte en banque d'une autre planète !