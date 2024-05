Bugatti Sur Mesure - le programme de personnalisation interne de la manufacture française de luxe - a déjà produit de nombreux exemplaires exceptionnels. L'exemple le plus récent est la Chiron Super Sport "55 1 of 1" qui, avec sa forte référence au légendaire Type 55 des années 1930, rend hommage à l'héritier d'Ettore Bugatti, Gianoberto, dit Jean Bugatti.

Comme nous l'avons mentionné, la Bugatti "55 1 of 1" est un hommage sur mesure à la Type 55 Super Sport de Jean Bugatti. Ce modèle unique a été conçu par un client de la Chiron Super Sport en collaboration avec l'équipe Bugatti Sur Mesure afin de transposer la signification historique du Type 55 dans un design de voiture moderne.

Le Type 55, connu pour sa carrosserie de roadster à deux places et son puissant moteur en ligne de 2,3 litres, a établi la norme pour les supercars dans les années 1930. Seuls 38 exemplaires ont été produits, ce qui fait de la Type 55 une pièce de collection très recherchée. Jean Bugatti introduisit sur ce modèle la peinture bicolore révolutionnaire qui marqua plus tard la répartition iconique des couleurs de Bugatti. Le design du "55 1 of 1" reprend la célèbre peinture noire et jaune du Type 55.

Dans l'habitacle, le clin d'œil au Type 55 se poursuit. Le cuir noir et les accents jaunes cousus à la main reflètent le thème de l'extérieur. Des détails particuliers, tels que des appuie-tête brodés portant l'inscription "55 1 of 1" et la signature de Jean Bugatti sur les seuils de porte et la plaque de dédicace, soulignent le lien avec le passé.

Les efforts créatifs de l'équipe de Sur Mesure visaient à transférer l'essence du Type 55 dans le "55 1 of 1", tout en intégrant des éléments et des technologies modernes. Le processus de conception a nécessité un équilibre minutieux entre tradition et innovation afin de créer un véhicule qui rend hommage à la fois aux racines historiques et à la technologie de pointe de la Chiron Super Sport.

Le Musée national de l'automobile de Mulhouse a mis à disposition le châssis original Bugatti Type 55 No. 55237 pour des photos avec la nouvelle "55 1 of 1". Ce musée abrite en outre une impressionnante collection de plus de 600 automobiles, dont plus de 100 modèles Bugatti, qui illustrent la riche histoire et l'héritage de la marque.