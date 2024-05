Saviez-vous que Thomas Jay McCahill, rédacteur en chef du magazine Mechanix Illustrated, a inventé le test du 0 à 100 km/h en 1946 ? Il pensait que c'était le moyen le plus simple pour les lecteurs de comprendre la rapidité d'une voiture. Près de 80 ans plus tard, cette mesure reste la norme pour l'industrie.

Heureusement, les voitures sont devenues beaucoup plus rapides depuis 1946. L'essor de l'électrification se traduit aujourd'hui par des accélérations à 100 km/h en deux ou trois secondes. Certains constructeurs automobiles affirment même qu'il est possible de descendre en dessous d'une seconde, mais cela reste à voir.

Nous avons trouvé les 25 voitures de série les plus rapides jamais construites. La liste comprend une poignée de supercars électriques, quelques berlines sportives et même deux SUV, croyez-le ou non (essayez de deviner lesquels). Il convient de noter que tous les temps de parcours indiqués ici sont des estimations du constructeur et ne tiennent pas compte des tests indépendants. En théorie, certaines de ces voitures pourraient donc être encore plus rapides.

McMurtry Spierling

0 à 100 km/h en 1,55 seconde

Même si la Rimac Nevera détient techniquement le record du monde de la "voiture de série la plus rapide", McMurtry affirme que sa petite supercar Spierling est encore plus rapide. L'entreprise revendique un sprint de 1,55 seconde pour atteindre les 100 km/h, ce qui est tout à fait probable compte tenu des 1 000 chevaux et du poids à vide de 1 200 kg de la voiture.

Dodge Challenger Demon 170

0 à 100 km/h en 1,66 seconde

Celle-ci est un peu controversée. Lorsque la Demon 170 a fait ses débuts l'année dernière avec 1 025 chevaux, Dodge a revendiqué un 0 à 100 km/h en 1,66 seconde. Mais les petits caractères incluent une préparation (comme certains des autres temps de cette liste) et nécessitent une surface correctement traitée avec des pneus de dragster. Cela dit, un temps de 1,66 seconde reste tout de même rapide.

Aspark Owl

0 à 100 km/h en 1,72 seconde

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la société Aspark ou de son hypercar Owl, qui a fière allure, mais il s'agit de l'une des voitures les plus rapides au monde. La Owl, entièrement électrique, a une puissance de 1 953 chevaux et atteint les 100 km/h en 1,72 seconde. Sa vitesse de pointe revendiquée est de 413 km/h, ce qui en fait également l'une des voitures les plus rapides au monde.

Rimac Nevera

0 à 100 km/h en 1,74 seconde

La Rimac Nevera nous rappelle que les véhicules électriques sont difficiles à battre en termes de puissance instantanée. Cette hypercar développe une puissance de 1 914 chevaux et un couple de 2 359 Nm, ce qui lui permet d'atteindre le 0 à 100 km/h en 1,74 seconde, un record. En plus d'un temps de 0 à 100 très rapide, la Nevera peut effectuer une course de dragster sur un quart de mile en 8,25 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 415 km/h. Il s'agit de l'une des voitures les plus rapides au monde.

Pininfarina Battista

0 à 100 km/h en 1,79 seconde

La Pininfarina Battista est une véritable hypercar dotée de quatre moteurs synchrones à aimant permanent. Ce quatuor développe une puissance de 1 900 chevaux et un couple de 2 360 Nm. Elle a une vitesse de pointe de 350 km/h, un prix de 1,8 million d'euros et se situe juste au-dessus de la Rimac dans cette liste pour une raison cruciale : les deux partagent des groupes motopropulseurs et une monocoque en fibre de carbone. Mais la Battista vous permettra tout de même d'atteindre les 100 km/h en un temps de 1,79 seconde.

Lucid Air Sapphire

0 à 100 km/h en 1,89 seconde

La Lucid Air Sapphire n'est pas une hypercar comme d'autres véhicules de cette liste. Il s'agit d'une berline de luxe dotée de trois moteurs électriques développant 1 234 chevaux et 1 938 Nm de couple. Mais comme nous l'avons vu, la super berline sprinte à 100 km/h en un rien de temps. Bien qu'elle soit plus lourde que la Model S Plaid et la Taycan Turbo GT, il ne faut que 1,89 seconde à la Lucid Air Sapphire pour atteindre la vitesse demandée. Elle coûte également 2300 euros.

Koenigsegg Gemera

0 à 100 km/h en 1,9 seconde

La Koenigsegg Gemera fait partie de cette liste de véhicules électriques dotés d'un puissant moteur hybride à trois cylindres. La Gemera a fait ses débuts avec une puissance de 1 700 chevaux. Mais en 2023, Koenigsegg a introduit une nouvelle variante V8 avec 2 300 chevaux et un temps inférieur à deux secondes pour atteindre la vitesse de 100 km/h.

Tesla Model S Plaid

0 à 100 km/h en 1,99 seconde

La Tesla Model S Plaid a fait ses débuts en 2021 avec un intérieur rafraîchi, une suspension réajustée et d'autres améliorations qui en font une berline plus puissante. La Plaid est équipée de trois moteurs qui produisent 1 020 chevaux, avec une batterie qui offre jusqu'à 577 km d'autonomie par charge. Elle atteint les 100 km/h en 1,99 seconde et peut parcourir un quart de mile en 9,23 secondes.

Porsche 918 Spyder

0 à 100 km/h en 2,2 secondes

Lorsqu'elle était neuve, la Porsche 918 Spyder était la deuxième voiture la plus rapide au monde (juste derrière Tesla). Près de 10 ans plus tard, la 918 Spider figure toujours dans le classement avec un temps de 0 à 100 km/h en 2,2 secondes, grâce à son groupe motopropulseur hybride de 887 chevaux.

Dodge Challenger SRT Demon

0 à 100 km/h en 2,1 secondes

Dodge a une autre voiture controversée sur cette liste. En 2018, Dodge a affirmé que la nouvelle Challenger SRT Demon pouvait atteindre 100 km/h en 2,1 secondes - et c'est vrai, mais il y a un hic. Comme pour la Demon 170, encore plus rapide, ce chiffre inclut le roll-out et sur une surface préparée avec des pneus radiaux d'accélération. La voiture de 808 chevaux en question n'a pas non plus de siège passager ni de sièges arrière.

Porsche Taycan Turbo GT

0 à 100 km/h en 2,1 secondes

La Taycan Turbo GT est arrivée cette année comme le modèle le plus rapide et le plus puissant de Porsche. Elle développe jusqu'à 1 019 chevaux avec la fonction overboost de 10 secondes.

Bugatti Bolide

0 à 100 km/h en 2,17 secondes

Bugatti commencera à livrer la Bolide cette année, après avoir effectué des essais approfondis de son moteur W16 et de sa nouvelle carrosserie élégante. La version de production développe 1 578 chevaux, soit la même puissance que la voiture homologuée, mais la Bolide est plus légère de 498 kg que la Chiron. Les ingénieurs de Bugatti affirment qu'elle peut prendre 2,5 g dans les virages.

Ariel Atom 500

0 à 100 km/h en 2,2 secondes

Ariel n'a produit que 25 exemplaires de sa voiture de piste ultralégère Atom équipée d'un moteur V8, et elle était extrêmement rapide. Cette Atom développait 500 chevaux et ne pesait que 550 kg au total, ce qui lui permettait d'atteindre les 100 km/h en seulement 2,2 secondes.

Aston Martin Valkyrie

0 à 100 km/h en 2,3 secondes

L'Aston Martin Valkyrie, dont la production est limitée, semble sortie de l'imagination d'un fan de F1 âgé de douze ans. Elle possède une carrosserie étroite, un design aérodynamique et la puissance nécessaire à son apparence. Le moteur V12 de 6,5 litres développé par Cosworth est associé à un système de suralimentation de type KERS inspiré de la F1, qui développe une puissance totale de 1 140 chevaux. Il faut 2,3 secondes pour atteindre 100 km/h et la vitesse de pointe est bien supérieure à 320 km/h.

Ferrari SF90 XX Stradale

0 à 100 km/h en 2,3 secondes

La Ferrari SF90 XX Stradale est la voiture de série la plus rapide à parcourir le circuit de Fiorano, avec un temps de 1 minute et 17,3 secondes. La Stradale a fait ses débuts en juin dernier avec trois moteurs électriques et un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 1 016 chevaux, soit 20 de plus que la SF classique. Cela lui donne un léger avantage. Mais Ferrari n'indique qu'un sprint officiel de 0 à 100 km/h pour cette voiture, qui prend 2,3 secondes.

Porsche Taycan Turbo S

0 à 100 km/h en 2,3 secondes

La Porsche Taycan Turbo S n'a peut-être pas de turbocompresseur, mais elle possède les performances nécessaires pour porter l'insigne. L'EV développe jusqu'à 938 chevaux avec l'overboost, ce qui se traduit par un temps de 2,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Tesla Model X Plaid

0 à 100 km/h en 2,3 secondes

La Model X de Tesla n'est pas une poule mouillée, mais le constructeur automobile a ajouté la variante Plaid à triple moteur en 2021. Comme vous pouvez le constater, le SUV familial n'a rien à envier à d'autres machines aux performances exceptionnelles, avec une puissance de 1 020 chevaux. Il est loin d'être élégant, mais il a la puissance nécessaire pour rivaliser avec des voitures 10 fois plus chères que lui, avec une fraction de l'utilité du SUV.

Faraday Future FF 91

0 à 100 km/h en 2,39 secondes

Faraday Future a connu des hauts et des bas. Mais l'entreprise produit son SUV FF 91, bien qu'en nombre extrêmement limité. Et sa version la plus puissante affiche un temps de 0 à 100 km/h de 2,39 secondes. Le SUV électrique a une puissance impressionnante de 1 050 chevaux.

Bugatti Centodieci

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

La Centodieci a fait ses débuts en 2019 comme une autre version spéciale de la Chiron avec un style rétro magnifique. Elle est équipée du même moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs que le reste de la gamme, avec une puissance de 1 578 chevaux, et peut atteindre les 100 km/h en seulement 2,4 secondes.

Bugatti Chiron Super Sport

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

La Bugatti Chiron Super Sport est l'une des nombreuses variantes de la Chiron lancées depuis les débuts du modèle en 2018. Son moteur W16 de 8,0 litres à quadruple turbocompresseur développe 1 580 chevaux, ce qui en fait simultanément l'une des voitures les plus rapides et les plus rapides au monde. La Chiron Super Sport atteint les 100 km/h en 2,4 secondes et sa vitesse maximale est de 439 km/h.

Ferrari LaFerrari FXX K

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

Comme si la LaFerrari traditionnelle n'était pas assez agressive, Ferrari a lancé le modèle FXX K, réservé à la piste, doté d'une puissance de 1 035 chevaux et d'une carrosserie aérodynamique inspirée de la F1. Cette version de l'hypercar italienne peut atteindre 100 km/h en seulement 2,4 secondes.

Hennessey Venom GT

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

Avant la Venom F5, Hennessey a construit la Venom GT sur une plate-forme Lotus. Mais il s'agissait d'une hypercar unique en son genre. Elle développait une puissance de 1 244 chevaux et atteignait la vitesse de 100 km/h en 2,4 secondes à son maximum. Chaque exemplaire a coûté 1,1 million d'euros à l'état neuf.

Lamborghini Sesto Elemento

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

La Lamborghini Sesto Elemento a fait ses débuts en 2010 et a été produite en nombre extrêmement limité. Seulement 20 exemplaires ont été construits. Il s'agit d'une version hardcore de la Gallardo, dotée d'un V10 de 5,2 litres développant 562 chevaux. Cette puissance lui permet d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 2,4 secondes et une vitesse de pointe de 355 km/h.

McLaren P1 GTR

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

La P1 "standard" était rapide, capable d'atteindre 100 km/h en 2,6 secondes environ. Mais McLaren a relevé le défi avec la P1 GTR, réservée aux circuits, qui est plus légère que le modèle de route et atteint les 100 km/h en seulement 2,4 secondes. Elle développe 986 chevaux grâce à un V8 biturbo de 3,8 litres et à l'assistance électrique.

Rimac Concept_One

0 à 100 km/h en 2,4 secondes

Avant la Nevera, Rimac a construit et vendu (en nombre très limité) une voiture appelée Concept_One. Cette voiture était équipée d'un groupe motopropulseur entièrement électrique d'une puissance de 1 224 chevaux. Elle atteignait les 100 km/h en seulement 2,4 secondes, avec une vitesse de pointe de 339 km/h.