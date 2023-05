Le retour d'une légende des années 1990 est célébré au Motor Valley Fest de Modène. Vingt-cinq ans après la dernière présence sur le sol italien, voici la Bugatti EB112, un luxueux témoignage du passé de la marque, active auprès de l'usine de Campogalliano entre 1987 et 1995.

L'élégante voiture (bien que son design soit sujet à débat) est exposé jusqu'au dimanche 14 mai, à Largo Porta Sant'Agostino, par d'anciens employés de l'entreprise et des bénévoles prêts à expliquer le modèle et à raconter des anecdotes sur l'histoire de Bugatti "Made in Italy".

L’unique berline de Bugatti

Née peu après l'EB110 (la supercar emblématique qui célébrait les 110 ans de la naissance du fondateur de la Maison : Ettore Bugatti), l'EB112 a été présentée au Salon de Genève en mars 1993. Les formes du du modèle sont sensiblement différentes de celles de la super voiture de sport, avec un design conçu par Giorgetto Giugiaro, typique d'un fastback à 4 portes et inspiré des modèles des années 1930.

La Bugatti a des dimensions titanesques pour l'époque, avec une longueur de 5,07 mètres, une largeur de 1,96 m et une hauteur de 1,41 m. Le moteur est tout aussi colossal puisqu’il s’agit d’un V12 de 6 litres hérité de l'EB110 avec 456 ch et 649 Nm qui parvient à pousser l'EB112 de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, pour une vitesse de pointe de 300 km/h. La transmission est intégrale et la boîte de vitesses compte six rapports.

Cette EB112 présente dans l'exposition (organisée par l'association historique et culturelle Bugatti Automobili Campogalliano APS) est l'un des trois seuls exemplaires restants. La production de la Bugatti a en effet débuté quelques mois avant que le constructeur ne déclare faillite. Depuis, la marque n'a plus jamais présenté de berline, si ce n'est la 16C Galibier concept, de 2009, qui n'est restée qu'un prototype.