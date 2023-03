À l'heure où l'industrie automobile s'efforce d'optimiser sa production et de réduire ses coûts de production, il ne reste plus que quelques constructeurs qui font encore les choses à la main. Ces marques comptent parmi les plus exotiques et les plus exclusives, et Bugatti a souvent été citée en exemple pour son savoir-faire en matière d'ingénierie. Le constructeur français aime beaucoup se vanter des méthodes complexes qu'il utilise lors de la construction de la Chiron et de ses dérivés, et dans un nouveau communiqué de presse, il détaille le processus de peinture.

En commençant par le gros chiffre du titre, oui, il faut environ 600 heures pour peindre chaque voiture assemblée à l'usine Bugatti de Molsheim et l'ensemble de la peinture est appliqué à la main. Pour mettre ce chiffre en perspective, Bugatti indique que, dans le même temps, un constructeur traditionnel de voitures de luxe, et non un constructeur grand public, construirait quatre ou cinq voitures du début à la fin. Chaque composant d'une nouvelle voiture Bugatti est peint individuellement afin que chaque surface puisse recevoir la meilleure finition possible. C'est une chose que les constructeurs automobiles de grande série n'ont pas l'habitude de faire.

Galerie: Bugatti explique son processus de peinture de 600 heures

10 Photos

Mais comme vous le savez probablement grâce aux nombreuses autres vidéos de peinture que nous avons partagées, il y a beaucoup plus à faire avant même d'appliquer la première couche de peinture, de vernis ou d'apprêt. Avant cela, les spécialistes procèdent à une inspection minutieuse pour déceler les moindres inperfections. Ce processus ne fait appel à aucune machine ni aucun robot, mais uniquement à l'œil naturel et au toucher sensible des mains des spécialistes. Viennent ensuite deux couches d'apprêt entrecoupées d'un ponçage minutieux.

Ces préparatifs prennent à eux seuls plus de 100 heures pour chaque voiture. Mais même à ce stade, les surfaces ne sont pas prêtes à être peintes, c'est là que commence la spirale apparemment sans fin d'une nouvelle couche de vernis et d'un nouveau ponçage, d'une nouvelle couche de vernis et d'un nouveau ponçage. Bugatti décrit cela comme "un travail d'amour, jamais précipité mais toujours appliqué avec soin". Ce n'est que lorsque tous les panneaux ont une surface parfaite que les spécialistes peuvent passer à l'étape suivante. Mais il ne s'agit pas encore de la peinture finale.

L'équipe analyse ensuite chaque panneau individuellement, car Bugatti utilise plusieurs types de matériaux différents sur l'ensemble de la carrosserie, chacun ayant ses propres caractéristiques de peinture. Si la moindre différence de teinte entre deux détails est constatée, une nouvelle peinture est nécessaire. Et même lorsque toute la voiture est peinte à la perfection, il faut encore quatre jours de polissage, ce qui, selon Bugatti, est le processus de polissage le plus complexe de toute l'industrie. Au total, de A à Z, la peinture d'une nouvelle Bugatti prend entre 600 et 700 heures.

"Ettore Bugatti était un homme qui croyait en la beauté de l'ingénierie automobile. Ayant grandi dans une famille d'artistes, Ettore avait pour toile l'automobile, avant même que les gens ne la considèrent comme une œuvre d'art. Chez Bugatti, nous conservons cette philosophie jusqu'à aujourd'hui, en veillant à ce que chaque aspect de la conception et de la production soit réalisé dans un souci d'excellence esthétique ; une approche qui s'applique sans aucun doute à notre peinture", explique Christophe Piochon, président de Bugatti, pour expliquer la motivation fondamentale qui sous-tend le long processus de mise en peinture.