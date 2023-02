Bugatti est un constructeur automobile extraordinaire à tous points de vue, des supercars proprement dites à l'expérience client et à la qualité de fabrication. Lorsque vous fabriquez certains des véhicules les plus rapides de la planète, vous devez répondre à des exigences dont les autres constructeurs n'ont probablement jamais entendu parler. Et pour s'assurer que chaque pièce de chaque supercar qu'elle assemble est bien là où elle doit être, Bugatti a même son propre métrologue.

En général, un métrologue utilise des mesures très précises dans les domaines de la science et de l'industrie pour s'assurer que les processus et les produits répondent à des normes élevées, selon le National Careers Service du Royaume-Uni. Dans le cas de Bugatti, Grégoire Haller-Meyer est responsable des mesures et de l'analyse des composants et de leur placement optimal sur chaque véhicule construit par Bugatti. L'objectif ultime est que chaque Bugatti qui sort de l'usine de Molsheim soit parfaitement assemblée et qu'elle donne le meilleur d'elle-même.

Galerie: Bugatti Métrologue

11 Photos

"Tous les composants doivent être techniquement et optiquement parfaits à tous égards. Mais, par-dessus tout, l'apparence générale d'une Bugatti doit être d'une harmonie parfaite. L'extérieur et l'intérieur de chaque création doivent présenter un équilibre parfait entre esthétique, confort et qualité. Par exemple, je dois trouver la raison pour laquelle l'écart entre deux composants s'écarte d'un millimètre seulement de nos tolérances spécifiées. Après tout, cela pourrait éventuellement entraîner des bruits indésirables aux vitesses élevées atteintes par nos voitures hyper sportives", explique Haller-Meyer.

Le métrologue de Bugatti utilise des outils manuels traditionnels, ainsi que des scanners 3D modernes dont la précision peut atteindre 0,005 millimètre. Les logiciels professionnels les plus récents et les plus complexes l'aident à générer et à analyser les données relatives à la qualité, au grade, aux tolérances, aux dimensions et aux différents composants. Lorsque Haller-Meyer découvre un composant qui ne répond pas aux exigences d'ajustement, il entreprend des analyses plus approfondies pour tenter de trouver l'origine du problème.

Lorsque le souci est identifié, il commence à travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs et les artisans de Bugatti, et une approche individuelle est alors conçue pour chaque cas particulier. Le métrologue discute de ses conclusions avec des spécialistes de l'Atelier de Molsheim ou des fournisseurs externes si la situation l'exige. Souvent, la résolution du problème passe par l'adaptation des composants particuliers, mais il arrive aussi qu'une pièce de rechange soit nécessaire. Une fois le nouveau composant ou le composant corrigé réinstallé, Haller-Meyer s'assure que les paramètres requis sont respectés et que le problème ne se reproduira pas.