La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Elle a été le monarque le plus ancien du Royaume-Uni, régnant pendant 70 ans. Née le 21 avril 1926 sous le nom de princesse Elizabeth d'York, elle a accédé au trône en 1952 à l'âge de 25 ans. Elle a célébré son jubilé de platine plus tôt cette année.

De nombreux constructeurs automobiles ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour présenter leurs condoléances. Aston Martin a déclaré sur Twitter que la reine était "une championne passionnée de la culture, de l'entreprise et de l'innovation britanniques". Jaguar et Land Rover ont partagé le même message sur leurs comptes respectifs, transmettant leurs pensées et leurs condoléances à la famille royale.

Lotus, Lister, Caterham et Morgan ont également partagé leurs pensées sur les réseaux sociaux. Lotus l'a qualifiée de "modèle extraordinaire pour les gens du monde entier", tandis que Vauxhall a déclaré que son règne de 70 ans était "une inspiration pour tous".

Le président exécutif de Ford, Bill Ford, a également publié une déclaration sur le décès de la reine Elizabeth, présentant ses condoléances à la famille royale et aux peuples du Royaume-Uni et du Commonwealth. Dans cette déclaration, Bill a déclaré que sa mort l'avait profondément attristé. "La Reine a été un leader mondial inébranlable et exemplaire" qui a démontré "la véritable signification du service et du dévouement."

Alors que Sa Majesté était membre de la royauté, elle a rejoint l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a conduit des ambulances et appris à réparer des poids lourds pendant son service, ce qui lui a valu une passion pour la conduite automobile et un penchant particulier pour les Land Rover. À la fin de l'année 2021, elle a été aperçue en train de se promener dans le parc du château de Windsor dans une Jaguar verte break. Elle a été aperçue à de nombreuses reprises en train de conduire elle-même, souvent au volant d'une Land Rover personnalisée.

La reine Elizabeth II, qui a presque atteint l'âge de 100 ans, a connu des changements sociétaux monumentaux. Elle a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé avec 15 premiers ministres et a rencontré 13 des 14 présidents des États-Unis pendant son mandat de reine.

Le prince Charles, fils aîné de Sa Majesté, montera désormais sur le trône, devenant peut-être le roi Charles III. Le mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, duc d'Édimbourg, l'a précédée dans la mort en 2021. Ils ont été mariés pendant 73 ans.

