Comme vous le savez, le Prince Philip - le mari de la Reine d'Angleterre - est décédé il y a quelques jours à l'âge de 99 ans. Mais le duc d'Édimbourg, qui était à deux mois seulement de son 100e anniversaire, avait commencé à anticiper sa mort il y a plusieurs années.

Il a d'ailleurs participé à la conception du Land Rover Defender qui le transportera jusqu'à sa dernière demeure, dans les jardins de Frogmore du château de Windsor, lors de son cortège funéraire prévu ce samedi 17 avril 2021. Le corbillard pour cette occasion sera un Land Rover Defender 130 Gun Bus, qui avait été livré au palais dès 2016.

Selon un article de The Drive, le Gun Bus a été réalisé par Foley Specialist Vehicles, un atelier qui s'est spécialisé dans la modification de véhicules Land Rover depuis 1966. Comme FSV s'occupe surtout de modifications tout-terrain, le Defender qui transportera le Prince Philip est construit sur un châssis galvanisé sa carrosserie arrière fabriquée à la main, le tout peint en vert bronze profond. Et si par la plus grande des malchances le véhicule venait à tomber en panne, un autre exemplaire identique attend dans les coulisses si nécessaire.

Land Rover entretient une relation de longue date avec la famille royale. En plus de l'ancienneté du constructeur automobile britannique, le Defender 130 dans lequel le prince Philip prendra place est un hommage approprié à son intérêt pour le design, l'ingénierie, et sa connaissance de l'industrie automobile en général.

Le Gun Bus transportant le corps du Duc sera flanqué des porteurs funéraires des Royal Marines, des régiments, des corps et des stations aériennes, qui seront conduits par les Grenadier Guards. Quant à la reine Elisabeth II, à seulement quelques jours de son 95e anniversaire, elle suivra la dépouille de son défunt mari à bord d'une Bentley.