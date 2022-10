Aux États-Unis, on adore les limousines. On aime aussi la Dodge Viper, véritable supercar américaine qui ne figure malheureusement plus au catalogue de la marque. Une personne a eu l'idée de mélanger les deux, et de créer une Dodge Viper Limousine.

Bien évidemment, cette création n'est pas le fruit du travail des ingénieurs de Dodge. C'est une création unique basée sur un modèle produit en 1996. Comme vous pouvez le voir à travers les photos de l'annonce, la supercar a un empattement bien plus long afin de loger deux banquettes à l'arrière. Cette limousine mesure 7,6 mètres de long. D'après le vendeur, elle peut transporter jusqu'à 12 personnes, mais ne possède que 10 ceintures.

Elle n'a pas de toit, et ne peut donc être utilisée que si le temps est favorable. À en juger par les photos, elle semble en bon état. D'ailleurs, son odomètre affiche 6496 miles, soit un peu plus de 10 000 km. Elle n'a pas le moteur V10 d'origine. À la place, on retrouve un moteur Mopar 360 Magnum produisant aux alentours de 400 ch et couplé à une transmission automatique.

Proposée à la vente à 160 000 dollars, le vendeur explique que c'est une "excellente occasion de faire remarquer votre entreprise, car elle pourrait être utilisée comme publicité roulante". Cette Viper de star serait aussi "idéale pour les parades, les occasions spéciales". Vous l'aurez compris, c'est avant tout une voiture pour se faire remarquer. Oubliez les sensations au volant, les accélérations, son comportement joueur, etc.

Il n'est pas prévu que Dodge redonne vie à sa Viper. Le constructeur américain du groupe Stellantis n'a pas d'autre choix que de se concentrer lui aussi sur l'électrique. Il a présenté un concept de muscle car électrique il y a quelques semaines, et qui donnera probablement vie à un modèle de série. Ce pourrait aussi être l'un des véhicules visibles dans le film Fast X.