Il est temps de passer à quelque chose de complètement différent et d'incroyablement impressionnant. Cette table crachant du feu n'est pas unique au monde - nous avons vu quelque chose de similaire il y a quelques mois, mais cette dernière création est plus aboutie. En bref, il s'agit d'un moteur V10 tiré de la Dodge Viper 2002 et transformé en table basse cracheuse de flammes.

Elle a été créée par Alaris Invent, une société fondée par l'artiste John Cobb. Dans son message adressé à Motor1.com, il explique qu'il s'agit de son projet le plus ambitieux, car l'objectif n'était pas de construire une autre table à moteur avec des flammes au milieu. Chaque cylindre possède son propre brûleur et son propre allumeur, mais pour rester dans le thème de la voiture, tous les allumeurs sont actionnés par une seule clé située à l'extrémité de la table.

Tous les brûleurs sont alimentés en propane par une seule pédale de "gaz" qui ressemble beaucoup à celle de la Viper. Comme le montre la vidéo ci-dessus, cette table fonctionne parfaitement.

L'autre objectif était de créer un produit final sophistiqué et moderne. La précédente table à moteur V8 était inspirée des Rat rod, alors que la nouvelle table Viper est plus épurée. Les pistons et les bielles servent de pieds et de supports supérieurs de la table, et pour s'assurer que tout peut résister à la chaleur, les températures ont été étroitement surveillées pendant les phases de conception et de test. Mais attendez, ce n'est pas tout.

Galerie: Moteur V10 Dodge Viper transformé en table

Comme le montrent clairement les photos et la vidéo, cette table est associée à deux sièges de course et à une console centrale. Pour rester dans le thème, les sièges ont été montés sur des plateformes personnalisées leur permettant de s'incliner à 180 degrés. La console centrale contient le réservoir de propane et comporte également des porte-gobelets intégrés pour se détendre au coin du feu avec une boisson fraîche à la main.

Pour que cette table puisse être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur, un ensemble de roulettes amovibles permet de la déplacer facilement d'un endroit à un autre. Bien entendu, une ventilation adéquate est nécessaire pour une utilisation en intérieur.

La précédente table V8 a été construite spécialement pour un client, mais Cobb a créé celle-ci simplement pour relever le défi. Il a fallu plus de cinq mois de travail pour la terminer, et il admet avoir été nerveux à l'idée d'investir du temps et de l'argent sans avoir un acheteur désigné.

Bien sûr, ces inquiétudes ont été de courte durée, puisqu'un passionné de Viper s'est manifesté en moins d'une semaine pour s'offrir cette table, avant même qu'elle ne soit terminée. Toutefois, M. Cobb affirme qu'il peut en construire une autre pour 11 500 dollars, ce qui, honnêtement, semble être une bonne affaire compte tenu du temps, de la qualité, du talent et du caractère unique d'un tel objet. Outre ces tables cracheuses de feu, Alaris Invent propose également un large éventail de meubles et d'œuvres d'art sur le thème de l'automobile.