Même si elle n'est pas sur sa chaîne, cette vidéo montre le Youtuber StreetSpeed717 prenant son Ram TRX et le faisant sauter par-dessus une Dodge Viper ACR. Si son nom ne vous dit rien, vous vous souvenez peut-être de ce type qui a fait l'objet d'une controverse plus tôt en 2021, à la suite d'une vidéo dans laquelle on le voyait sauter faire sauter son TRX au-dessus d'un cours d'eau, ce qui lui a valu 18 chefs d'accusation de la part de la Pennsylvania Fish and Boat Commission.

StreetSpeed717 est définitivement une figure polarisante. Si ses cascades peuvent être amusantes à regarder, la loi ne voit pas toujours d'un bon œil ce qu'il fait. Il y a beaucoup de préambules dans cette vidéo avant le saut proprement dit, c'est pourquoi la vidéo ci-dessus vous emmène directement au moment où l'action commence. Si vous voulez voir la mise en place, il vous suffit de "rembobiner" la vidéo.

C'est en fait le troisième Ram TRX de StreetSpeed717. Le premier était celui de l'infâme vidéo de saut. Le second faisait partie d'un concours. Il a eu celui-là en bleu hydro.

La Viper appartient aussi à StreetSpeed717. C'est une ACR dans la rare édition Snakeskin, qui inclut cette nuance de peinture très spéciale. Il a l'intention d'installer des turbos jumelés de Callaway pour porter la puissance à environ 1 500 hp (1 119 kilowatts), soit plus du double des 645 hp (480 kW) de la version d'origine.

Le saut consiste à passer d'une bute en terre à une autre avec un fossé juste assez grand au milieu pour y mettre la Viper. La distance est assez courte, mais l'angle de la rampe n'est pas non plus très important pour que le Ram TRX puisse s'envoler proprement. Et la Viper n'est vraiment pas passée loin de l'incident, avec les pneus du pick-up qui semblent avoir frôlé son toit. Mais le plus important, c'est que finalement, le saut est un succès. Qu'est qu'on ne ferait pas pour gagner quelques abonnés sur internet !!