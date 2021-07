La Dodge Viper est l'une des supercars les plus emblématiques des États-Unis. Elle est née dans les années 90, avant de s'en aller en 2017, date à laquelle le constructeur américain a décidé de mettre fin à sa production.

Avant de nous quitter, la Viper a bénéficié d'une version plus performante et davantage destinée à une utilisation sur circuit. Vous l'aurez compris, il s'agit de la terrible Dodge Viper ACR dont l'un des derniers exemplaires est mis en vente aux enchères sur le site Bring A Trailer. Si vous avez toujours rêvé de posséder cette supercar de plus de 600 ch, c'est peut-être votre jour de chance, à condition bien sûr de mettre la main à la poche.

Neuve, elle coûtait environ 120 000 euros (+ 5800 euros pour le pack Extreme Aero). Mais cet exemplaire de 2017 ayant roulé 3500 km a pris de la valeur au fil des années. La meilleure offre est actuellement de 205 000 dollars, soit un peu plus de 172 000 euros. S'il vous intéresse, il va falloir vous dépêcher car à l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'enchère prendra fin dans à peine 3 jours.

La Dodge Viper ACR est équipée d'un V10 8,4 L couplé à une boîte de vitesses manuelle. Le moteur délivre la bagatelle de 649 ch pour 814 Nm, le tout envoyé aux roues arrière. Officiellement, la Viper ACR est capable de passer de 0 à 100 m/h en 3,4 secondes et de filer à une vitesse maximale de 331 km/h.

Son pack Extreme Aero la distingue avec un diffuseur arrière en fibre de carbone et un aileron réglable. Ce kit aérodynamique lui permet bien sûr d'augmenter sa force d'appui (lorsqu'elle est lancée à grande vitesse) et de la stabiliser sur circuit. Cet exemplaire bénéficie d'une couleur Yorange et de jantes noires de 19" à plusieurs branches. On notera aussi la présence d'une sortie d'échappement latérale et d'un intérieur habillé en cuir/alcantara.