Le nouvel opus de la saga Fast and Furious et en cours de tournage. Fast X est attendu dans les salles obscures le 24 mai 2023. Jusque-là, nous n'avions que très peu d'informations à propos des véhicules qui figureront dans le film. Aujourd'hui, et grâce à une chaîne YouTube, nous avons une idée plus précise des voitures stars du film.

Dans une vidéo publiée par Fast Family (voir ci-dessus), on aperçoit une Dodge Charger Daytona SRT quitter le tournage du film à Los Angeles. Il n'en fallait pas plus pour se demander si le héro du film, Dominic Toretto, ne va pas échanger sa Dodge Charger R/T de 1970 contre une Charger électrique encore au stade de concept.

La première muscle car de Dodge a été présentée en août dernier. Si nous ne connaissons pas encore sa fiche technique, le constructeur américain a précisé lors de sa révélation qu'elle serait plus puissante qu'une Hellcat. La Charger des temps modernes est équipée d'une transmission intégrale et d'un générateur de son appelé Fratzonic assez bruyant (126 décibels).

Cette Dodge Charger Daytona SRT n'est pas le seul modèle électrique aperçu sur les lieux du tournage. Les vidéastes ont aussi filmé une DeLorean Alpha5 à l'arrière d'un camion plateau. Cette berline électrique de 4995 mm de long embarque une batterie de 100 kWh et est capable d'accélérer de 0 à 96 km/h en 3,4 secondes Elle peut atteindre une vitesse maximale de 241 km/h. Tout comme la Charger électrique, sa présence dans le film n'a pas été confirmée. Il se pourrait que ces deux modèles à piles ne fassent qu'une simple apparition dans Fast X.

DeLorean Alpha5

Rassurez-vous, toutes les voitures du 10e volet de Fast and Furous ne seront pas silencieuses. Des Datsun 240Z seront de la partie, tout comme des engins assez spéciaux que nous verrons dans le prochain teaser.