Dès le premier film de la saga Fast and Furious, la Dodge Charger de Dom Toretto (incarné par Vin Diesel) a captivé le public. Avec son style inimitable et son énorme prise d'air sortant du capot moteur, la muscle car est sans doute l'une des voitures les plus populaires du cinéma et a indéniablement contribué à augmenter la popularité de la franchise.

Systématiquement détruite au fil des films, la Charger a toujours été reconstruite et améliorée. Ainsi, sous une forme ou une autre, le véhicule n'a jamais quitté le grand écran. Fast and Furious 9, prochain film de la saga, ne dérogera pas à la règle puisque des images ont été dévoilées et montrent cette voiture rouler dans les premières scènes du film.

Il faudra encore patienter avant de savoir quel rôle jouera la Charger dans ce nouvel opus, mais ce que nous savons, c'est que Dom sera au volant d'une voiture ayant coûté un million de dollars ! Dennis McCarthy, préparateur des véhicules de la saga, a été épaulé par l'équipe du tuner américain SpeedKore pour développer une toute nouvelle version de la muscle car.

"Proposer une nouvelle version de la 'Dom Charger' devient de plus en plus difficile à chaque nouveau volet, car il n'y a pas grand-chose que nous n'ayons pas encore fait", a indiqué McCarthy. Néanmoins, il semble que l'équipe de tournage ait vraiment frappé fort.

Avec son moteur Hellcat monté en position centrale et ce mélange si particulier de technologies anciennes et nouvelles, cette version de la Charger devrait certainement figurer en tête de la liste des voitures préférées par les fans de Fast and Furious. Et au cas où vous auriez loupé les bandes annonces, ce n'est pas la seule Dodge aperçue dans le film. En effet, une Dodge Charger Tantrum de 1970 et une Dodge Charger SRT Hellcat de 2020 ont également fait leur apparition.