Sabine Schmitz est décédée en mars dernier à l'âge de 51 ans après un long combat contre le cancer. En quelques heures, une pétition a été créée pour donner son nom à l'un des multiples virages qui composent le Nürburgring. Plus de 10 000 personnes ont signé la pétition en seulement 24 heures, et ce chiffre est passé à plus de 50 000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes.

La pétition a immédiatement attiré l'attention des responsables du Nürburgring et, après quelques mois de débat concernant le virage le plus approprié qui pourrait porter le nom de Sabine Schmitz, une décision a été prise. Le premier virage de la Nordschleife, dans la banlieue de Nuremberg, a officiellement été baptisé de son nom.

Il s'agit du premier virage de la Nordschleife après avoir quitté le tracé Grand Prix. Il sera désormais connu sous le nom de "Sabine-Schmitz-Kurve". L'inauguration officielle est prévue le 11 septembre prochain dans le cadre de la course des ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen des Nürburgring Endurance Series.

Cet hommage est sans doute l'un des plus appropriés pour Sabine Schmitz, puisqu'elle a été la première femme, et la seule à ce jour, à remporter les 24 Heures du Nürburgring. Selon le site internet du Nürburgring, elle a réalisé plus de 33 000 tours de l'Enfer Vert, dont de nombreux au volant des fameux Ring Taxi, ou encore, dans un autre contexte, à bord d'un Ford Transit pour un épisode de Top Gear.

Peu de gens s'en souviennent, mais Sabine Schmitz a aidé Škoda à s'emparer du record du SUV disposant de sept place le plus rapide sur le Nürburgring. Ce record a eu lieu il y a près de trois ans, lors de la préparation du Škoda Kodiaq RS, qui réalisé un chrono en 9 minutes 29 secondes et 840 centièmes. Ce record est d'ailleurs toujours d'actualité.

Sabine Schmitz a grandi juste à côté de la Nordschleife et a été sans conteste l'une des plus importantes ambassadrices du circuit. Avec ce nouveau virage baptisé en son nom, sa légende restera à jamais gravée dans nos mémoires.