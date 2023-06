La Ferrari SF90 Stradale est la preuve que l'électrification peut être un atout pour la performance. La supercar hybride rechargeable développe près de 1 000 chevaux grâce à son moteur thermique et à ses moteurs électriques. Ces derniers sont mis à l'épreuve dans une nouvelle vidéo où la Ferrari affronte une berline BMW M3 modifiée.

La Ferrari utilise un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, trois moteurs électriques et une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. L'hybride rechargeable, dévoilée en 2019, développe une puissance combinée de 986 chevaux. Le moteur thermique développe 768 chevaux, les moteurs électriques apportant l'élan additionnel - Ferrari en a placé un sur l'essieu arrière et deux sur l'essieu avant.

Toute cette puissance permet à la SF90 d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Elle peut atteindre 200 km/h en seulement 6,7 secondes et sa vitesse de pointe est de 340 km/h. Elle a même battu la Ferrari LaFerrari sur le circuit d'essai de Fiorano, en 1:19 contre 1:19,70 pour la LaFerrari.

La configuration hybride de cette Ferrari offre un mode de conduite purement électrique avec une autonomie de 25 km à une vitesse de pointe limitée à 130 km/h. Ferrari a conçu la carrosserie pour favoriser l'aérodynamisme, la SF90 Stradale générant 390 kg de charge à 250 km/h.

Il y a quelques semaines, nous avons assisté à une course entre la BMW M3 et une 911 Turbo S. La berline est équipée du moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur de BMW. Il développait initialement 510 ch, mais une série d'améliorations apportées par la suite ont permis de porter sa puissance à 750 ch. La BMW transmet la puissance aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

La Ferrari a remporté les trois courses, la première ayant été la plus serrée. La SF90 a franchi la ligne d'arrivée avec une longueur d'avance sur la M3 et a remporté les deux courses suivantes avec des marges beaucoup plus importantes. La Ferrari a également battu la BMW dans les deux courses de roulement. Alors que la M3 produit une puissance énorme, bouclant les 400 mètres en 10,1 secondes, la Ferrari en fait encore plus. Elle a terminé la course en 9,8 secondes.

La supercar hybride Italienne a également remporté le test de freinage, s'arrêtant à une distance plus courte alors que les deux voitures pèsent à peu près le même poids. Les freins de Ferrari ont fourni des performances de freinage supérieures, ce que l'on peut attendre d'une Hypercar de 1 000 chevaux à six chiffres.

Et nous pourrons compter sur une version plus puissante qui devrait être lancée dans le courant de l'année. Nos photographes ont récemment capturé une version encore plus performante de la SF90. Les photos montrent la voiture avec des améliorations aérodynamiques majeures, notamment un nouvel aileron arrière massif et une aile avant proéminente. Elle pourrait s'appeler SF90 LM et bénéficier d'une multitude d'améliorations axées sur la piste.