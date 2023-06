Il est impossible de ne pas remarquer les diverses caractéristiques qui font de cette Ferrari SF90 une voiture différente de celle que les acheteurs fortunés peuvent acheter actuellement, et nous ne parlons pas de l'habillage de camouflage blanc. Ce prototype, officieusement connu sous le nom de Versione Speciale, est inondé de modifications aérodynamiques qui vont bien au-delà de l'imposant aileron arrière.

Une nouvelle série de photos espion nous donne un meilleur aperçu de la future Ferrari, qui, selon nos sources, pourrait officiellement s'appeler SF90 LM. Nous avons déjà vu d'autres prototypes en vidéo, mais les images en haute résolution offrent une vue claire du bouclier avant plus large avec ses larges aérations et sa lèvre proéminente à l'avant.

Galerie: Photos Espion de la Version Spéciale de la Ferrari SF90

15 Photos

Nous pouvons également identifier des sections de camouflage sur le capot qui cachent des prises d'air supplémentaires. Plus en arrière, les photos offrent un aperçu détaillé des prises d'air latérales améliorées pour le V8 biturbo de 4,0 litres monté derrière l'habitacle.

Bien entendu, c'est à l'arrière de cette SF90 LM que la magie opère. Entre autres choses, le suffixe LT (comme Long Tail) pourrait être plus approprié car elle semble un peu plus long qu'une SF90 standard.

Observez l'espace supplémentaire derrière les roues arrière, où se trouve un bouclier redessiné. Le diffuseur est plus proéminent et des fentes horizontales séparent les deux sorties d'échappement centrales. Le tout est surmonté d'un énorme aileron arrière fixe qui semble être réglable, prêt à générer toutes sortes d'appuis.

En tant que telle, la SF90 LM devrait être une hypercar axée sur la piste, mais pas uniquement. Il s'agira toujours d'une Ferrari homologuée pour la route, et les modifications aérodynamiques s'accompagneront probablement d'un surcroît de puissance.

Son groupe motopropulseur hybride génère déjà une puissance combinée de 986 ch, dont 769 proviennent du seul moteur. Si Ferrari augmente la puissance de la LM, il sera intéressant de voir d'où elle provient exactement.

Les voitures d'essai de cette SF90 plus chaude circulent dans les rues depuis près d'un an, et nous savons que Ferrari a l'intention de dévoiler d'autres modèles cette année. Nous nous attendons à ce que le camouflage disparaisse au cours des prochains mois.