La Ferrari F40, dévoilée en 1987, témoigne de l'ingénierie italienne de Ferrari et reste une étape importante dans l'évolution des supercars. En tant que première voiture de production homologuée pour la route à franchir la barrière des 320 km/h, elle a été la première à utiliser des matériaux avancés comme la fibre de carbone et le Kevlar, a introduire des solutions aérodynamiques et a démontré comment les moteurs turbocompressés pouvaient fournir une puissance remarquable. L'équipe passionnée de Graham Rahal Performance est donc fière de présenter cette Ferrari F40 de 1989 parmi son inventaire de supercars rares et de collection à vendre.

L'extérieur de cette F40 présente une finition Rosso Corsa, soit une nuance de rouge synonyme du nom Ferrari. Sa conception se caractérise par sa position basse, un grand aileron arrière et des conduits NACA pour le refroidissement. Il existe notamment des différences subtiles entre les versions américaine et européenne de la F40. Les F40 aux spécifications européennes, comme celle-ci, sont un peu plus légères en raison de l'absence de certaines caractéristiques réglementaires requises dans les usines américaines. Les jantes à cinq branches Speedline de la Ferrari F40 dégagent une esthétique inspirée de la course.

Course et performances : telle est la voie

L'intérieur de la Ferrari reflète sa philosophie axée sur la performance, offrant un cockpit brut et dépouillé conçu pour connecter directement le conducteur à l'expérience de conduite. On supprime tout luxe et fioriture inutiles pour se concentrer sur l’essentiel. Vous ne trouverez pas de sièges en cuir moelleux ni de système stéréo haut de gamme ici. À la place, la F40 possède des sièges baquets de style course avec un revêtement en tissu rouge, un simple volant à trois branches et des portes légères. Cette configuration axée sur le conducteur renforce l'objectif de la F40 : offrir une expérience de conduite pure et exaltante.

Sous le capot de la Ferrari se trouve un moteur V8 bi-turbo de 2,9 litres monté au centre, qui génère une puissance impressionnante de 471 chevaux et un couple de 577 newton-mètres. Ce groupe moto-propulseur, couplé à une transmission manuelle à cinq rapports, est la clé des performances et de la dynamique de conduite extraordinaires de la F40.

Le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est fixé à 4,2 secondes et elle peut parcourir et cette puissance, combinée à sa conception légère et à son aérodynamisme avancé, permet à la F40 de délivrer des performances qui impressionnent encore plus de trois décennies après sa sortie. Son prix de vente est de 2 599 995 $ soit environ 2 357 883 €.