Depuis 1993, le Goodwood Festival of Speed accueille certaines des voitures les plus spectaculaires de la planète. Chaque été, en juillet, les constructeurs viennent en masse pour présenter de nouveaux modèles ou pour chronométrer leur meilleures machines sur le parcours de 1,86 kilomètres, jonché d’arbres et de ballots de pailles.

Mais cet évènement est aussi l’occasion de voir les Formule 1 encore plus près du public et bien qu’elles ne soient plus chronométrées depuis les années 2000 (pour des raisons de sécurité), leur arrivée est toujours un moment très attendu. Voici certains des passages les plus marquants de tous.

Lewis Hamilton (2007)

En 2007, le jeune Lewis Hamilton n’est pas encore le champion, aux statistiques qui défient la logique, que nous connaissons aujourd’hui. Pourtant le débutant britannique est "l’attraction" majeure de ce début de saison puisqu’il joue le titre, dès sa première année, face à son coéquipier Fernando Alonso et contre les Ferrari de Raikkonen et Massa.

Il était donc tout à fait logique pour les organisateurs du festival d’inviter la jeune star montante pour ses premiers tours à Goodwood. Sous une piste humide, Hamilton se laissera aller à coups de patinage et de quelques petites glissades au volant de la Mclaren MP4-21 de 2006. Le britannique reviendra quelques années plus tard avec Mercedes.

Kimi Raikkonen et John Surtess (2014)

Ce passage constitue sans aucun doute l’un des meilleurs moment jamais vécu à Goodwood. En 2014, Ferrari réunit deux de ses légendes : Kimi Raikkonen (champion du monde 2007) et le regretté John Surtess (champion du monde 1964) pour un passage émouvant lors duquel les deux hommes vont se suivre au volant de leur anciennes monoplaces respectives.

Surtess mènera le convoi dans sa Ferrari 158 et Raikkonen le suivra dans la Ferrari F2007. À la fin du parcours, même celui que l’on surnomme "Iceman" aura trouvé le sourire, comme quoi il aurait fallu l’emmener plus souvent à Goodwood.

Kimi Raikkonen et Jenson Button (2015)

Et justement, le Finlandais va y retourner dès l’année suivante. Cette fois Raikkonen va troquer sa F2007 pour la Ferrari F10 de 2010 qu’il n’a pas eu l’occasion de piloter en compétition.

Kimi s’autorisera même quelques folies en effectuant un donut (un 360°) en début de parcours avant une arrivée tranquille entre les ballots de paille.

Le finlandais était une nouvelle fois accompagné par un camarade champion du monde en la personne de Jenson Button (victorieux en 2009) qui est venu à de maintes reprises à Goodwood.

Le britannique connait une saison très compliqué (et les mots sont faibles) au volant de sa Mclaren Honda, en 2015. Mais il fut un temps où ce duo ne faisait pas de quartiers sur les circuits et Button aura eu la chance de piloter la MP4-6 qui a donné son dernier titre à Ayrton Senna.

Daniel Ricciardo (2019)

En 2019, l’australien Daniel Ricciardo quitte son écurie Red Bull pour tenter sa chance chez Renault. La chute sera grande (même si la saison 2020 sera de bien meilleure facture) mais au moins, ce changement d’équipe aura permis à Daniel de s’essayer à la piste de Goodwood.

Comme Hamilton en 2007, l’australien aura le droit à une piste complètement humide au volant de sa Renault de 2012 qui est était en fait une ancienne Lotus déguisée. Évidemment avec Ricciardo, tout est toujours plus fun et son départ en burn ne sera pas pour nous déplaire.

Sebastian Vettel, Mika Hakkinen et Mick Schumacher (2023)

L’édition 2023 aura été de bonne facture pour Goodwood. Certaines voitures ont abattu des temps impressionnants et les pilotes de F1 étaient aussi au rendez-vous. Le quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, a quitté sa retraite quelques instants pour s’amuser au volant de la Williams FW14B, sacrée en 1992 avec Nigel Mansell.

Celle-ci embraquait du carburant synthétique dans son réservoir mais ne vous en faîtes pas, cela n’a rien changé au son du moteur V10 Renault.

Cette édition a aussi été marquée par deux moments d’émotions. Mika Hakkinen (champion du monde 1998 et 1999) a retrouvé la monture de son dernier titre : la Mclaren MP4-14 !

Chez Mercedes, le jeune Mick Schumacher a pris le volant de la W02 piloté par son père, Michael, en 2011 avec en plus la même décoration de casque. Difficile de ne pas verser une petite larmichette.