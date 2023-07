En plus de ses voitures de route et de ses voitures de piste, Ferrari fabrique des véhicules de performance uniques pour ses clients les plus fidèles, comme la Ferrari SP12 pour Eric Clapton ou la Ferrari P4/5 commandée par James Glickenhaus. Le meilleur et le plus récent exemple est la Ferrari KC23, qui a dévalé la piste du Festival de Goodwood ce week-end.

La KC23 est basée sur la Ferrari 488 GT3 (voir ci-dessus) bien qu’elle semble, à première vue, radicalement différente. Équipée de portes papillon, son style est une combinaison de la Vision Gran Turismo et de l'hypercar d'endurance 499P qui a remporté les 24 Heures du Mans en juin.

La finition argent métallisé est plus qu'une simple couleur de peinture. Appelé Gold Mercury, elle contient du métal liquide intégré dans quatre couches de peinture, donnant à la voiture un éclat presque miroir.

6 Photos

Le futur de Ferrari

En plus des portes papillon et de la peinture unique, la KC23 utilise des prises d'air qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température de fonctionnement du moteur. L'aileron arrière est amovible, il peut donc être installé pendant les jours de piste lorsqu'un appui supplémentaire est nécessaire, ou retiré lorsque la voiture est garée dans le garage, pour admirer la forme pure de cette machine.

Galerie: Ferrari KC23

18 Photos

Même si la voiture a été développée selon les spécifications d'un bienfaiteur anonyme, Ferrari insiste sur le fait que la KC23 est un "aperçu alléchant" de l'orientation future de conception des prochains véhicules de Maranello.

Mais alors que les futures Ferrari peuvent s'inspirer du design extérieur de la KC23, il est peu probable qu'elles le fassent avec l'intérieur, qui est réduit à une paire de sièges baquets, un arceau de sécurité complet et un volant de course avec une série de commandes, comme sur une Formule 1.

Au cours de sa course à Goodwood, le pilote de la Ferrari KC23 a lutté contre les conditions humides de la piste et a empêcher la voiture de céder à l’appel des bottes de foin (n’est-ce pas Hyundai) tout en assurant le spectacle, notamment avec son V8.