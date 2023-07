Daniel Ricciardo va retrouver les grilles de départ. L'Australien, vainqueur de huit courses en Formule 1, avait perdu sa place chez McLaren au terme de la saison 2022, après deux années difficiles néanmoins marquées par un succès à Monza l'année précédente. Également passé par Renault, devenu Alpine, pendant deux saisons, Ricciardo a renoué avec Red Bull cette année, qui l'avait mené à la F1 en le plaçant chez HRT puis Toro Rosso, avant de le titulariser dans son équipe principale en 2014.

Au cours des derniers mois, Ricciardo avait un rôle de pilote de développement qui le voyait surtout travailler dans le simulateur, même s'il a pu faire de premiers essais dans la RB19 ce mardi pour des essais de pneus, et il affichait sa volonté de redevenir titulaire en 2024. Il le fera finalement dès cette année chez AlphaTauri, la seconde équipe de Red Bull qu'il a connue quand elle s'appelait Toro Rosso, pour prendre la place de Nyck de Vries.

Le Néerlandais, titré en Formule 2 en 2019 puis en Formule E lors de la saison 2020-2021, avait réalisé des débuts impressionnants en Formule 1 l'an passé, en prenant la neuvième place à Monza alors qu'il remplaçait au pied levé Alex Albon, qui se remettait d'une opération de l'appendicite. Recruté par AlphaTauri, Nyck de Vries n'a pas convaincu cette année et s'est vite retrouvé sur la sellette.

L'équipe italienne vit une saison difficile, avec la dernière place du championnat et seulement deux petits points, inscrits par Yuki Tsunoda. De Vries a souffert face à son coéquipier, puisqu'il n'a fait mieux que deux fois en course et autant en qualifications.

"Je suis ravi d'accueillir à nouveau Daniel dans l'équipe", a commenté Franz Tost, le patron d'AlphaTauri. "Nous n'avons aucun doute sur son talent et il connaît déjà de nombreuses personnes chez nous donc son intégration sera facile. L'équipe va également profiter de son expérience puisqu'il a remporté huit courses en Formule 1."

"Je tiens à remercier Nyck pour son excellente contribution durant le temps passé avec la Scuderia AlphaTauri, et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir."

Le "nouveau" pilote de l'équipe a également exprimé sa satisfaction. "Je suis super content de retrouver la piste avec la famille Red Bull !" a simplement commenté Ricciardo.