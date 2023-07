Aston Martin fête son 110e anniversaire en 2023 et le constructeur automobile britannique a exposé son héritage pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant 110 Aston sur le circuit de Silverstone. La marque a également vanté l'ouverture de son nouveau campus de Formule 1 près de la piste.

Le défilé de voitures a célébré les 11 décennies de la marque, avec son passé, son présent et son avenir. La toute nouvelle DB12 a rejoint des classiques comme l'A3, la plus ancienne voiture d'Aston encore en vie, âgée de plus de 100 ans. Le constructeur a dévoilé la DB12 en mai, avec un moteur V8 de 671 chevaux sous le capot, qu'elle a obtenu de Mercedes-AMG.

Galerie: Aston Martin DB12

4 Photos

La nouvelle hypercar Valkyrie et le crossover DBX707 étaient également sur la piste, avec des propriétaires d'Aston du monde entier qui se sont rendus sur place pour participer au tour. Les voitures de sécurité et médicales de la FIA étaient également sur la grille, ce qui a ajouté une Aston Martin Vantage et une DBX707 à la gamme.

Galerie: Aston Martin Valkyrie sur La Piste

3 Photos

Le constructeur automobile a également célébré l'ouverture de son campus technologique Aston Martin Aramco Cognizant Formula One, une installation de 37 161 mètres carrés. Ce sera le quartier général de l'équipe de Formule 1 et il ne s’agit que du premier des trois bâtiments construits autour de la piste. Une soufflerie est toujours en cours d’installation et elle devrait être fonctionnelle d’ici 2025.

Le succès en F1 avant un nouveau succès commercial ?

Le nouveau bâtiment abrite plus de 700 employés qui travaillent dans le bureau d'études de l'équipe, pour l'ingénierie, la production et les zones de fabrication. Ces nouvelles installations arrivent alors que le constructeur automobile connaît le succès cette saison en F1 avec six podiums en dix courses pour Fernando Alonso.

Ce même Alonso fut moins à la fête le week-end dernier puisqu’il n'a terminé que septième au Grand Prix de Grande-Bretagne mais il occupe toujours la troisième place au championnat des pilotes, avec 137 points, derrière les Red Bull de Sergio Perez et de Max Verstappen, en tête avec 255 points.

Son coéquipier Lance Stroll (le fils du patron d’Aston) n’a pas la inscrit la moindre unité pour la quatrième fois de la saison en terminant 14e. Aston Martin est troisième du championnat du monde des constructeurs avec 181 points, derrière Mercedes avec 203 points, mais l’équipe semble un peu plus en difficulté dans la course au développement.

Aston a récemment annoncé un accord avec Geely pour fournir au constructeur certaines pièces afin d'accélérer le développement et de réduire les coûts. L'entreprise souhaite vendre environ 7 000 véhicules cette année et les voitures électriques font partie de la stratégie de la marque qui a également annoncé un partenariat avec Lucid pour fournir à Aston des composants particuliers de batterie et de groupe moto-propulseur. Le premier modèle électrique est attendu en 2025.