Amalgam Collection propose un nouveau modèle à l'échelle 1:8 de l'emblématique Aston Martin DB5 Vantage. La société a créé ce modèle en édition limitée dans les moindres détails, s'appuyant sur sa relation de longue date avec Aston Martin lui permettant d'accéder à des informations essentielles sur la voiture.

Amalgam propose la DB5 Vantage en deux configurations : Bespoke et Limited Edition. Les deux sont coûteuses, la version en édition limitée coûtant 20 212 euros. Le prix passe à 26 277 euros pour la version Bespoke. L'entreprise construit les DB5 sur mesure selon les spécifications exactes du propriétaire.

Chaque voiture à l'échelle 1:8 nécessite plus de 500 heures de travail et mesure plus de 55 centimètres de long. Les voitures sont fabriquées à la main et assemblées à partir de milliers de pièces, y compris des composants métalliques usinés par commande numérique. Amalgam a utilisé des dessins CAO originaux et des scans numériques de la voiture originale pour recréer les détails à l'échelle.

Aston Martin a aidé l'entreprise en lui fournissant des images d'archives, des dessins, des codes de peinture et des spécifications de matériaux. Amalgam a réalisé la finition de la DB5 Vantage - dont les portes, le moteur et le coffre s'ouvrent - en bouleau argenté avec un intérieur entièrement noir, en utilisant de la fibre de carbone, du caoutchouc et du métal dans la construction du modèle.

Aston a construit la DB5 de 1963 à 1965. Elle était équipée d'un moteur à six cylindres en ligne de 4,0 litres développant 282 chevaux et 379 nm, associé à une boîte de vitesses XF à cinq rapports synchronisés, qui transmettait la puissance exclusivement aux roues arrière. La voiture pouvait atteindre les 100 kilomètres à l'heure en environ huit secondes.

Le film "Goldfinger" de la saga James Bond, sorti en 1964, a propulsé la voiture vers la lumière. Elle jouera dans les films suivants, et Aston lancera en 2020 une DB5 Goldfinger Continuation, d'une valeur de 3,8 millions d'euros. Le constructeur automobile a limité le nombre d'exemplaires à 25, en équipant le véhicule d'un simulateur d'éclatement de pneu, d'un faux système de distribution de nappe d'huile et d'autres équipements d'espionnage fantaisistes. On tient à le préciser, la voiture n'est pas livrée avec un permis de tuer.

Outre les modèles limités à 199 exemplaires, Amalgam proposera aux propriétaires de la vraie voiture de commander une réplique conforme à leurs spécifications. La collaboration de la société avec Aston Martin, qui remonte à plus de 15 ans, lui donne accès à une pléthore d'informations et de détails archivés sur la voiture en question, ce qui permet à Amalgam d'en recréer fidèlement chaque détail.