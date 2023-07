Vous vous souvenez de la Rapide E et de la Lagonda Vision Concept ? Sur les photo ci-dessous, les deux étaient censés être le fer de lance des ambitions électriques d'Aston Martin, mais les deux projets ont finalement été annulés. Avance rapide jusqu'en 2023, la marque basée à Gaydon est plus déterminée que jamais à vendre des voitures zéro émission. Elle se porte également beaucoup mieux financièrement grâce à d'importants investissements et pour préparer le terrain pour un avenir électrique inévitable, Aston s’est s'associée à Lucid.

Comme annoncé il y a quelques jours, les futurs véhicules électriques de la marque britannique utiliseront des moteurs électriques et des modules de batterie de Lucid. Le président d'Aston Martin, Lawrence Stroll, a déclaré à Automotive News Europe qu'il était prévu d'introduire quatre véhicules électriques dans les années à venir, le premier étant prévu pour un lancement en 2025. Le croquis de conception officiel est plutôt vague, mais Automotive News pense qu'il représente un SUV de style coupé. Ces véhicules électriques à venir seront tous des ajouts à la gamme plutôt que de remplacer les modèles thermiques existants.

Galerie: Aston Martin Lagonda Vision Concept et Rapide E au showroom de Londres

11 Photos

Les nouveaux véhicules électriques seront soutenus par une architecture développée en interne par Aston Martin. La plate-forme modulaire servira de colonne vertébrale pour un SUV, un grand tourisme, une voiture de sport et une nouvelle hypercar. D'ici la fin de la décennie, Aston Martin souhaite électrifier entièrement son coeur de gamme. Pendant ce temps, la Valhalla deviendra le premier modèle hybride rechargeable d’Aston lors de son lancement en 2024. Deux ans plus tard, toutes les gammes de modèles proposeront une version hybride ou purement électrique.

Galerie: Aston Martin Valhalla (2021)

15 Photos

Un partenariat inévitable

Bien que le rapprochement entre Aston Martin et Lucid ait été annoncé il y a quelques jours à peine, Lawrence Stroll affirme que les deux sont en pourparlers depuis environ un an. Quant à la raison pour laquelle la marque britannique haut de gamme a décidé de collaborer avec la marque californienne, le grand patron déclare que "Lucid représentait de loin la meilleure technologie mature existante avec le plus haut niveau de puissance et la plus petite hauteur de batterie".

Galerie: Lucid Air Sapphire

36 Photos

Lucid, qui détiendra une participation de 3,7% dans Aston Martin, a conçu la technologie pour une configuration à trois moteurs. Dans l'Air Sapphire à 229 000 euros, le matériel est bon pour plus de 1 200 chevaux, ce qui permet à la grande berline de luxe d'atteindre les 100 km/h en seulement 1,89 seconde et de rouler à plus de 320 km/h.

Lucid est l'un des nombreux constructeurs automobiles fournissant des composants à Aston Martin. Les futurs modèles utiliseront notamment des pièces de siège de Geely tandis que l'accord avec Mercedes pour obtenir le V8 AMG bi-turbo ainsi qu'une architecture électrique et des transmissions électriques se poursuivra.