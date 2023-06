Vous n'avez peut-être pas l'intention d'acheter une Aston Martin DB12, mais vous pouvez désormais faire semblant de le faire en jouant avec le configurateur très détaillé. Le configurateur ne mentionne pas de prix, ce qui évite toute crainte de surenchère.

Le premier choix est celui de la couleur extérieure, et les options sont nombreuses. Aston Martin les divisent en sections qui comprennent les noirs & gris, les pourpres & bleus, les verts, les rouges, les bronzes & oranges, et les argentés & blancs. La teinte emblématique de la voiture est Iridescent Emerald.

Les acheteurs peuvent également sélectionner d'autres éléments extérieurs. Par exemple, la garniture est disponible en noir brillant, en fibre de carbone ou dans la couleur de la carrosserie. La calandre est également métallique ou noire. En outre, il est possible de choisir parmi sept modèles de jantes, toutes d'un diamètre de 21 pouces.

À l'intérieur, on trouve des sièges Performance minces et des sièges Sports Plus plus luxueux avec des surpiqûres en forme de diamant. L'habitacle est livré de série dans un look bicolore, et les acheteurs peuvent choisir les teintes principales et secondaires. Il y a même 11 couleurs disponibles pour la moquette et six teintes pour les ceintures de sécurité.

Un pack en fibre de carbone recouvre la console centrale d'un matériau léger. Une chaîne stéréo Bowers & Wilkins de 1 170 watts est proposée en option.

Aston Martin propose quelques accessoires de luxe. Il y a un ensemble de bagages de quatre pièces, un sac de golf, un porte-skis et, plus étrange encore, un pack pour animaux de compagnie avec un lit pour chien.

La DB12 est équipée d'un V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 671 chevaux à 6 000 tr/min. Par rapport au précédent moteur, celui-ci est doté de turbos de plus grand diamètre et d'un système de refroidissement redessiné. Le modèle est également équipé d'un différentiel arrière électronique.

L'habitacle est équipé d'un système d'infodivertissement actualisé qui prend en charge sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Le système de navigation est doté d'une cartographie en 3D.

Aston Martin commencera à livrer la DB12 au troisième trimestre. Le constructeur n'a pas encore fixé de prix.