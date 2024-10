Bien que nous assimilions les voitures de James Bond à des Aston Martin, l'agent secret a d'abord conduit une Alpine Sunbeam bien plus modeste dans le premier film "Dr. No", sorti en 1962. Un an plus tard, Sean Connery avait une Bentley Mark IV dans " From Russia with Love ". Cependant, la quintessence de la voiture de Bond est la DB5 du troisième film de la franchise, " Goldfinger ", sorti en 1964. Six décennies plus tard, la DB12 fait l'objet d'une édition spéciale pour marquer cette étape.

La luxueuse grande routière a été choyée par la division Q d'Aston Martin, responsable des voitures hautement personnalisées. Le nom de la division n'a pas été choisi au hasard, car il est lui aussi lié aux films et aux romans de Ian Fleming. Q est la branche R&D fictive des services secrets britanniques et, dans la réalité, elle est responsable des Aston Martin haut de gamme. Pour cette DB12 Goldfinger Edition, ils ont mis les petits plats dans les grands.

L'intérieur est plaqué or 18 carats et le métal précieux orne la console centrale. La finition flashy décore le cadran rotatif des modes de conduite ainsi que le sélecteur de vitesse. L'or a également été utilisé pour les commandes de température, de ventilateur et de volume. Le sélecteur de vitesse n'est pas celui que l'on trouve dans la DB12 ordinaire puisque sa forme a été modifiée. Ailleurs, des fibres métalliques dorées sont tissées dans la fibre de carbone.

Un détail qui pourrait vous échapper est le logo " Huit de cœur " sur le pare-soleil du conducteur, clin d'œil à la carte à jouer que l'on voit dans le dernier tirage lors de la scène de la piscine de Miami dans Goldfinger. Q by Aston Martin a également habillé les sièges d'un cuir reprenant le style cannelé de la DB5, avec un motif de perforation à carreaux Prince de Galles faisant écho au costume de James Bond. Ce thème s'étend à la garniture de toit et aux cartes de porte.

À l'extérieur, vous ne trouverez malheureusement aucun gadget sur la DB12 Goldfinger Edition. Le coupé à tirage limité est disponible en Silver Birch pour imiter la DB5 utilisée dans Goldfinger. Il est monté sur des jantes multibranches argentées de 21 pouces avec étriers noirs et reçoit des bandes latérales dorées exclusives. En outre, le badge Aston Martin est argenté et émaillé de noir, tandis que le badge " Q " sur le côté indique qu'il ne s'agit pas d'une DB12 ordinaire.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition

Aston Martin

Aston Martin ne produira que 60 voitures, une pour chaque année écoulée depuis la sortie de Goldfinger dans les salles de cinéma. Les clients ne sont pas en reste, puisque la voiture spéciale est livrée avec de nombreux accessoires. Il y a une housse de voiture sur mesure et une boîte de luxe pour la clé, ainsi qu'un modèle Speedform en bouleau argenté. Le clou du spectacle est une partie de la scène du col de la Furka dans Goldfinger en film 35 mm. Les acheteurs reçoivent également une bouteille de champagne numérotée, quatre coupes de luxe et un magazine Aston Martin (1 sur 60).

Une Aston Martin sera probablement la voiture du héros dans le prochain film de la franchise. Le26e titre est prévu, mais aucune date de sortie n'a encore été fixée, et on ne sait pas encore qui incarnera James Bond. La série de cinq films de Daniel Craig est terminée. Selon les producteurs, les fans peuvent s'attendre à une " réinvention " de la série.