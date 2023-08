Présentée comme la première "super tourer" au monde, la DB12 est, comme on pouvait s'y attendre, déjà adaptée en cabriolet. La nouvelle Volante d'Aston Martin conserve les lignes du coupé et offre un espace illimité au dessus de la tête sans son toit. À la place, on trouve un toit en tissu complexe avec pas moins de huit couches d'isolation pour maintenir l'habitacle silencieux pendant les longs trajets auxquels une GT est desdtinée.

Il faut 14 secondes pour que le toit disparaisse et 16 secondes pour qu'il se remette en place, lorsque l'Aston Martin DB12 Volante ne dépasse pas les 50 km/h. Il n'est pas nécessaire d'être à l'intérieur de la voiture pour l'actionner puisqu'il est possible de le commander à distance avec la clé, à condition d'être à moins de deux mètres du véhicule. Le toit peut également être commandé lorsque le cabriolet haute performance est confronté à des vents contraires jusqu'à 50 km/h.

Aston Martin DB12 Volante (2023)

18 Photos

Aston Martin propose son cabriolet chic avec un toit noir standard, mais les clients peuvent commander la DB12 Volante avec un toit rouge, bleu ou noir/argent, combiné à pléthore d'options pour les couleurs de carrosserie et l'intérieur. C'est d'autant plus vrai si la voiture est commandée dans le département Q by Aston Martin, chargé des finitions totalement personnalisées pour les acheteurs les plus fortunés.

Comme sur la DB12 en version coupé, la 2+2 cabriolet utilise un V8 4,0 L biturbo de 671 chevaux et 800 Nm de couple. Il lui faut 3,7 secondes pour effectuer le 0 à 100 km/h, soit seulement un dixième de moins que la DB12. La vitesse de pointe est annoncée à 325 km/h.

Toute cette puissance est transmise aux roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports installée à l'arrière, qui travaille en conjonction avec un convertisseur de couple, un différentiel arrière à glissement limité électronique et un arbre de transmission en fibre de carbone.

Le freinage est assuré par des disques de 400 mm à l'avant et 360 mm à l'arrière de série mais Aston Martin propose en option un kit de freinage en carbone céramique qui permet d'économiser 27 kg. La DB12 Volante repose sur des jantes forgées de 21 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 5 adaptés.

Comme sur le coupé, la DB12 Volante est équipée du nouveau système d'infodivertissement d'Aston Martin, avec un écran tactile de 10,25 pouces et Android Auto et Apple CarPlay proposés sans fil. Le système multimédia est complété par des commandes conventionnelles pour les fonctions les plus utilisées, notamment le chauffage et la ventilation. Les audiophiles peuvent passer du système audio standard à 11 haut-parleurs et 390 watts à une configuration Bowers & Wilkins à 15 haut-parleurs et 1 170 watts.

Après sa présentation publique pendant la Monterey Car Week de Pebble Beach, l'Aston Martin DB12 Volante entrera en production au troisième trimestre cette année. Les premières livraisons aux clients sont prévues pour le quatrième trimestre.