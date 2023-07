L'Aston Martin Valour a été présentée cette année au Festival de vitesse de Goodwood comme une supercar au style rétro. L'entreprise a limité la production à 110 unités pour le monde entier. Deux semaines après la grande première, la marque britannique a trouvé des acheteurs pour chacune d'entre elles, a rapporté Autocar. Les premières livraisons devraient débuter avant la fin de l'année.

"Nous confirmons que la voiture a été vendue. Le prix est estimé entre 1,5 et 2 millions de dollars", a déclaré un porte-parole d'Aston Martin basé aux États-Unis à Motor1.com.

Le style extérieur de la Valour mélange des éléments des modèles Aston des années 1970 et 1980, comme la Vantage et la V8, tout en ressemblant fortement à la Victor 2020. Le capot bombé, le nez bas et les ailes larges contribuent à l'aspect agressif de l'extérieur.

L'intérieur est high-tech et sportif. Un combiné d'instruments numérique se trouve devant le conducteur, et un écran d'infodivertissement séparé se trouve en haut de la console centrale. Quelques commandes physiques se trouvent sous l'écran central, et des boutons se trouvent sur la console, derrière le levier de vitesse.

Un V12 biturbo de 5,2 litres est logé sous le long capot. Ce moteur développe une puissance de 705 chevaux et un couple de 752 nm. La puissance est transmise à l'essieu arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La Valour est également équipée d'une suspension avec amortisseurs adaptatifs et de freins en carbone-céramique. Le châssis est doté de renforts supplémentaires pour améliorer la rigidité du véhicule.

Aston Martin n'a pas communiqué de spécifications de performance telles que les temps d'accélération ou la vitesse maximale de la Valour.

Même si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, Aston Martin propose un configurateur pour la Valour qui permet à chacun de construire son modèle idéal. Il existe des dizaines d'options de couleurs extérieures et de nombreux choix de finitions. Les possibilités de spécification de l'intérieur sont tout aussi vastes, avec de nombreuses options de couleur de cuir et la sélection de détails mineurs comme le choix du pommeau de levier de vitesse en aluminium, en bois de noyer ou en titane poli. Des équipements de confort comme un volant chauffant et des sièges ventilés sont disponibles.