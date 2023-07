Aston Martin sait comment célébrer un siècle (et une décennie). En l'honneur de son 110e anniversaire, le constructeur automobile a dévoilé une nouvelle supercar à moteur V12 appelée Valour. Limitée à seulement 110 unités dans le monde, l'Aston Martin Valour est dotée d'éléments de design rétro et d'une boîte de vitesses manuelle ! Elle est en quelque sorte "la dernière d'une époque" selon le constructeur britannique.

Comme la Victor limitée de 2020, la Valour se tourne vers l'emblématique V8 Vantage des années 1970 et 1980. L'extérieur fait un excellent travail de mélange entre l’ancien et le nouveau. La voiture affiche des traits beaucoup plus brutaux qu’à l’accoutumé et sa face avant rappelle un peu la Victor tandis que sa poupe très verticale s’inspire notamment de la "Muncher", une DBS lourdement préparée et inscrite aux 24 Heures du Mans en 1977.

Galerie: Aston Martin Victor

21 Photos

L’arrière offrent des éléments rétro supplémentaires tandis que les belles jantes en nid d'abeille et en alliage forgé léger de 21 pouces sont enveloppées dans de nouveaux pneus Michelin Pilot Sport S 5 (275/35 à l’avant, 325/30 à l’arrière). Les acheteurs peuvent choisir parmi 21 couleurs standard pour la carrosserie, ou ils peuvent parcourir la palette de couleurs Q by Aston Martin pour quelque chose de plus unique, comme la fibre de carbone exposée.

L'intérieur n'est pas moins extravagant. Les designers d'Aston Martin ont pris le tweed de laine classique - comme celui de la DBR1 victorieuse au Mans en 1959 et l'ont mélangé avec des accents de fibre de carbone high-tech et des sièges modernes et légers. Même le pommeau de levier de vitesses arrondi en bois a son propre charme rétro.

Les 110 exemplaires bientôt vendus ?

Le V12 en question est une unité de 5,2 litres à double turbocompresseur montée à l'avant qui produit 705 chevaux et 753 Nm de couple. Il est livré avec la transmission manuelle à six vitesses "sur mesure" (encore une fois, tout comme le Victor) et un différentiel mécanique à glissement limité.

Mais une puissance immense et la boîte de vitesses manuelle ne sont qu'une partie de l'équation. La Valour a une suspension unique distincte des autres Aston Martin qui utilise des amortisseurs adaptatifs et des barres anti-roulis spécialement réglés pour correspondre à la puissance de sortie du V12.

Les freins avant sont des rotors en céramique de carbone à six pistons de 16.0 pouces et 14.0 pouces à l’arrière. Cette paire fait perdre près de 23 kg à l’Aston par rapport aux freins en acier standard.

Comme prévu, Aston Martin n’a donné aucune information concernant le prix de la Valour mais il est possible que les 110 exemplaires soient déjà épuisés. Les premières livraisons auront lieu plus tard cette année.