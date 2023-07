–Roquebrune-Cap-Martin, France

Les concepteurs d'Aston Martin adorent les boutons et, même à l'ère des écrans tactiles, ils continuent de penser que les commandes tactiles sont importantes.

"Nous avons conservé les boutons ; il ne faut pas avoir à appuyer sur huit touches pour ouvrir la boîte à gants ou baisser le volume de la radio",explique Alex Long, directeur de la stratégie produit et marché chez Aston Martin. "Nous contrôlons notre propre destin en utilisant des composants sur mesure."

Le nouveau tableau de bord Aston Martin, qui fait son apparition sur la DB12, est truffé d'interrupteurs et de cadrans. Ce souci du détail, même pour quelque chose d'aussi trivial qu'un bouton, est l'une des nombreuses choses qui rendent la nouvelle Aston Martin DB12 si spéciale. Mais bien sûr, cela ne s'arrête pas là.

Aston a également opté pour un nouveau système d'infodivertissement personnalisé, plutôt que d'emprunter une fois de plus une unité Mercedes-Benz dépassée, et la DB12 utilise une nouvelle suspension adaptative avancée. Certes, le V8 sous le capot provient toujours de Mercedes-AMG plutôt que d'autres "composants sur mesure", mais ce n'est pas difficile à justifier lorsque votre voiture est plus puissante que n'importe quelle autre voiture du segment.

La note donnée à la DB12 a été déterminé à partir d'estimations de la consommation de carburant et du prix, et sera mis à jour dès que des informations officielles seront disponibles. Les notes attribuées à un véhicule ne sont relatives qu'à son propre segment et non au marché des véhicules neufs dans son ensemble.

Petit apperçu Aston Martin DB12 (2024) moteur: V8 biturbo de 4,0 litres Puissance: 671 Ch / 799 Nm 0-100 km/h: 3.5 Seconds Vmax: 325 km/h Prix: $250,000 Date de sortie: Fin 2023

Galerie: Aston Martin DB12 (2024) : Premier essai routier

16 Photos

Tour De France

Un parcours de 400 km entre les environs de Monaco et les Alpes françaises est le test parfait pour la DB12. La Route Napoléon se trouve à moins d'une heure de la Côte d'Azur, serpente à travers les montagnes et autour du lac de l'Escale. C'est probablement là que les futurs propriétaires de DB12 se retrouveront après le Grand Prix, s'arrêtant peut-être sur les rives du lac pour un pique-nique rapide et un verre de vin.

Pas de vin pour nous, merci - nous avons les clés de la DB12 et le cœur gonflé à bloc, nous nous préparons mentalement à rouler sur les routes étroites de la Côte d'Azur.

Aston a inventé le terme "Super Tourer" pour décrire la nouvelle DB12. Bien qu'il s'agisse essentiellement d'une expression marketing, elle n'est pas dénuée d'intérêt. La DB12 fait bien le tour du monde. La suspension entièrement remaniée par rapport à la DB11 utilise des amortisseurs Bilstein adaptatifs qui procurent une sensation "légèrement sous-amortie", selon les ingénieurs en charge de la suspension, ce qui confère à la DB12 une conduite plus douce que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et ce n'est pas un discours marketing.

La DB12 est beaucoup plus facile à manœuvrer à Monaco que nous ne l'avions imaginé. La direction est légère, mais précise, ce qui permet d'éviter les camions qui arrivent en sens inverse, et les sièges sport - en fait l'option intermédiaire entre les sièges baquets plus souples et plus sportifs - ont une excellente forme et un bon rembourrage. Un peu plus de confort serait appréciable, mais ce n'est pas grand-chose.

Le moteur V8 biturbo de 5,2 litres développe une puissance excessivement généreuse de 671 chevaux et un couple de 799.9 Nm. Même avec la plus petite cylindrée de tous les modèles DB depuis la DB7, la DB12 est plus puissante que tous ses aînées et plus encore que les modèles Ferrari, Bentley et McLaren les plus performants. Elle a même plus de couple que l'ancienne DB11 V12, qui n'avait que 699 Nm en comparaison.

Cependant, même le V8 biturbo ne peut venir à bout de la sérénité de la DB12 en ville et à faible allure. En appuyant sur l'accélérateur, une subtile montée en puissance s'opère graduellement jusqu'à un bon pic à 2 750 tr/min. Le couple est encore suffisant pour effectuer des dépassements sur les routes à deux voies, mais pas au point que la DB12 vous écrase avec sa puissance.

La DB12 n'est pas vraiment une Fiat 500 en termes d'utilisation quotidienne, mais elle a fière allure lorsqu'elle longe la côte méditerranéenne.

Notre plus grande crainte était d'érafler la belle carrosserie contre les falaises de la Côte d'Azur en quittant la principauté. La DB12 est presque plus large que la DB11, déjà très large, et possède des ailes et des bas de caisse plus grands.

Les designers ont déplacé la ligne du capot et le badge vers le haut, donnant à la DB12 la plus grande calandre jamais vue dans l'histoire de la marque - peut-être le seul bémol à ce look par ailleurs cohérent. De nouveaux feux de position horizontaux remplissent les phares plus larges, qui s'alignent parfaitement sur les bandes latérales de l'aile avant. Les jolies jantes forgées de 21 pouces s'adaptent aux passages de roues élargis et, toujours dans le cadre de l'attention exceptionnelle portée par Aston aux détails, les rétroviseurs latéraux sans jantes sont une touche subtile, mais élégante qui contribue à réduire une éventuelle "lourdeur" visuelle.

Les huit cylindres en action

Alors que la circulation se dissipe et que les Alpes se profilent, nous jetons un coup d'œil au sélecteur de mode de conduite, doté d'une molette raffinée. Deux boutons crantés enclenchent le réglage le plus agressif de la DB12 - Sport Plus - tandis que des graphiques rouges s'affichent sur les écrans, presque comme un avertissement. C'est le mode de conduite qu'il faut choisir pour attaquer à fond sur le bitume.

Les modes de conduite sélectionnables pour la première fois sur la DB sont Individual, WET, GT, Sport et Sport Plus, dans cet ordre. Il s'agit de la première Aston de tous les types à disposer d'un mode Individual. Si vous souhaitez bénéficier de la souplesse de la suspension GT et de l'excellente note d'échappement du mode Sport Plus, c'est possible.

En Sport Plus, la DB12 se sent certainement plus "super" que "tourer". Ce n'est pas pour rien qu'Aston et AMG entretiennent de si bonnes relations : ce V8 est mortellement puissant. Nous appuyons sur l'accélérateur dans la plus longue ligne droite de la route Napoléon que nous ayons trouvée et nous regardons l'aiguille s'envoler vers le haut du compte-tours. La Ferrari à la sauce britannique nous pousse rapidement dans les dossiers de nos sièges, tandis que le V8 accélère sans aucune hésitation pour atteindre les 100 km à l'heure en 3,5 secondes.

La boîte automatique à huit rapports rétrograde avec plus d'assurance que nous ne l'aurions jamais fait, réagissant au moindre mouvement de la pédale d'accélérateur. Elle maintient même le rapport en bas de la plage de régime, là où d'autres passent trop tôt, ce qui signifie que les mains restent sur le volant et non sur les nouvelles palettes en magnésium (pour 2023), aussi jolies qu'elles soient. Cela permet de lancer la DB12 sur certaines des plus belles routes que la France n'ait jamais conçues.

Les mêmes amortisseurs Bilstein adaptatifs qui assurent le confort de la DB12 en ville la transforment également en une véritable machine à négocier les virages. Associée à un nouveau différentiel électronique, la DB12 plonge dans les virages avec une extrême précision, pointant son long nez exactement là où vous voulez qu'elle aille.

En général, on déteste les directions légères, mais la précision que les ingénieurs d'Aston ont réussi à obtenir de la barre de la DB12 nous a fait changer d'avis. Vous pouvez conduire cette voiture à toute vitesse avec un seul doigt et sentir chaque petite bosse et chaque ondulation remonter de la route, passer par la suspension et arriver jusqu'au bout de vos doigts.

Et puis il y a les pneus ; si la gomme Pilot Sport 4S de Michelin est considérée comme un "cheat code", la nouvelle gomme Pilot Sport S 5 (remarquez le changement de nom) est comme un "cheat code" dans un "cheat code". Cette nouvelle gomme adhère puissamment à la chaussée, empêchant la fougueuse Aston de s'ébrouer dans les virages les plus glissants.

Un prix à la hauteur des prestations

Peut-être était-ce l'altitude ou l'air méditerranéen, mais l'énergie autour de la DB12 semblait différente. Plus encore que la DBX, la DB12 donne l'impression d'être un produit complet, entièrement réalisé, par opposition à un méli-mélo de pièces provenant d'autres constructeurs. Le design est exceptionnel, les performances sont palpitantes et le nouveau système d'infodivertissement n'a rien à envier aux autres systèmes modernes.

Et tout cela est une bonne nouvelle, car la Super Tourer DB12 ne sera probablement pas bon marché. Aston Martin n'a pas officiellement communiqué les détails du prix, mais il y aura certainement une augmentation importante par rapport au prix de départ de 220 000 $ de la DB11 sortante. Les premiers exemplaires de la DB12 devraient être mis en vente dans le courant de l'année et, nous pouvons en juger d'après notre expérience en France, les acheteurs s'attendent à une friandise plus sucrée qu'une boîte pleine de calissons d'Aix.