En partie, grâce à ses résultats en Formule 1, Aston Martin a le vent en poupe ces derniers temps. Outre le lancement d'un SUV de luxe et d'une écurie qui joue des podiums en F1 et d'une voiture présente dans le parc des Safety Car de ce même championnat, le constructeur lance huit nouvelles voitures de sport à moteur avant. À en juger par la multitude de photographies-espionnes et d'événements de presse, le nom d'Aston Martin ne cesse de faire la une de l'actualité. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir la Vantage faire des tours de piste au Nürburgring.

Nous avons vu de nombreuses photos-espionnes de la nouvelle Aston Martin Vantage, mais c'est la première fois qu'elle apparaît sur un circuit. Les sons indiquent qu'elle est propulsée par un V8, probablement un 4,0 litres biturbo mis à jour. Le moteur sonne avec discrétion, mais émet un grognement sauvage en sortie de virage. L'édition F1 de ce moteur développait 527 chevaux, ce qui constitue un bon indice pour estimer la puissance de cette nouvelle voiture.

Galerie: Aston Martin Vantage Photos Espion

39 Photos

La Vantage se débarrasse rapidement des autres voitures plus lentes sur le Nürburgring, les dépassant à grands coups de son V8. Quant à la voiture elle-même, elle semble très stable et neutre, ne semblant jamais déséquilibrée ou en mauvaise posture. À l'exception de quelques crissements de pneus, il n'y a pas de mouvement incontrôlé, juste une conduite sportive et précise. La Vantage actuelle est un succès et la nouvelle version a l'air de s'inscrire dans la même lignée.

Comme nous l'avons vu précédemment avec la Vantage Roadster, le nouveau coupé semble aller vers le rafraîchissement du modèle plutôt que vers un design totalement nouveau. Si l'on se fie aux récents clichés, il devrait partager une grande partie de son design avec la nouvelle DB12, y compris le nouveau style de la partie avant. Comme la plupart des Aston Martin de ces 25 dernières années, le style de la voiture actuelle est élégant et intemporel, mais l'intérieur mériterait d'être revu, à commencer par le système d'infodivertissement..

Outre la nouvelle Vantage, Aston Martin a récemment présenté la nouvelle DB12. L'entreprise prévoit également de dévoiler la semaine prochaine ses projets en matière de véhicules électriques dans le cadre de sa stratégie pour les cinq prochaines années, y compris son premier véhicule électrique pour 2026.