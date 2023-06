Aston Martin n'a aucune intention de relancer la Rapide, ni de se lancer dans le développement d'une nouvelle berline, ce segment étant en pleine perte de vitesse face aux crossovers.

Alex Long, responsable de la stratégie produit et marketing d'Aston Martin, a confié à CarSales.com.au que la marque a des "objectifs ambitieux" pour devenir la marque "d'ultra luxe et de sport britannique la plus désirable au monde", ce qui ne passera donc "clairement pas par une berline."

Galerie: Aston Martin Rapide E

11 Photos

Comme on le sait, les SUV ont beaucoup plus le vent en poupe. La production de la Rapide a pris fin en 2020, année qui a également vu le début de la fabrication du DBX, rapidement devenu son modèle le plus populaire, dans la lignée des SUV de luxe. Il fait ainsi face aux Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus et autres Ferrari Purosangue.

Aston Martin va dévoiler sa stratégie

On en saura probablement plus sur les projets d'Aston Martin à la fin du mois, puisque le constructeur a l'intention de dévoiler ses plans pour les cinq prochaines années le 28 juin.

Le premier véhicule électrique badgé Aston Martin devrait débarquer en 2026 à en croire les propos de Lawrence Stroll, président de la marque. Le Canadien a déclaré au début du mois que peu de clients réclament une électrique, mais qu'un nouveau modèle avec une architecture dédiée était dans les cartons.

Geely a récemment acquis des parts d'Aston Martin, donnant ainsi au constructeur britannique l'accès aux technologies du conglomérat chinois. Geely détient Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr ou encore Lynk & Co, et investit énormément dans l'électrique.

Aston Martin n'a cependant pas l'intention d'abandonner immédiatement les moteurs thermiques puisque sept modèles sont prévus sous les appellations Vantage, DBS et DB12, ainsi que des hybrides.

La DB12 récemment présentée est dotée d'un V8 4,0 L bi-turbo plus puissant que le V12 dont disposait la DB11. Il développe 671 ch.