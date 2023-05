Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Geometry, London Electric Vehicle Company, Proton, Radar Auto, Farizon Auto, Ouling Auto, voici quelques-unes des marques détenues par Geely (mais pas toutes). Le géant de l'automobile possède la moitié de Smart par l'intermédiaire de sa coentreprise 50:50 avec Mercedes, dont il est l'un des principaux actionnaires. En septembre dernier, il a acheté une participation de 7,6 % dans Aston Martin Lagonda. Aujourd'hui, elle fait plus que doubler sa part pour atteindre environ 17 %.

Pour augmenter sa part, Geely a dépensé 234 millions de livres sterling (environ 269 millions d'euros au taux de change actuel) et est désormais le troisième actionnaire, derrière Lawrence Stroll et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. Il devance Mercedes-Benz, mais l'étoile à trois branches a déclaré en octobre 2020 qu'elle augmenterait sa part dans Aston Martin Lagonda jusqu'à 20 % d'ici à la fin de 2023.

Aston Martin DBS 770 Ultimate

23 Photos

Selon le nouvel accord, Geely ne sera pas autorisé à augmenter sa part avant août 2024. Dans l'intervalle, il disposera d'un siège au conseil d'administration en nommant un administrateur non exécutif au conseil d'administration d'Aston Martin en tant que représentant des actionnaires. En outre, elle nommera également une deuxième personne en tant qu'observateur. Dans une interview accordée au Financial Times la semaine dernière, le directeur général de Geely, Daniel Li, a déclaré qu'il "aimait la marque" et qu'il souhaitait créer des synergies.

Dans le communiqué de presse publié aujourd'hui, Lawrence Stroll a déclaré : "Geely peut nous offrir une compréhension approfondie du marché stratégique clé de la croissance qu'est la Chine, ainsi que l'opportunité d'accéder à leur gamme de technologies".

Par le passé, Geely a tenté d'acquérir Aston Martin Lagonda, notamment en 2020 lorsque Stroll avait remporté l'offre. La marque basée à Gaydon est sur le point d'entamer le renouvellement de son portefeuille en dévoilant la semaine prochaine la remplaçante de la DB11. Au total, huit modèles seront introduits d'ici 2026, dont une mystérieuse voiture qui se positionnera au-dessus de ses traditionnelles voitures de grand tourisme.