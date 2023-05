Aston Martin entre dans une nouvelle ère. Le constructeur britannique a dévoilé sa toute nouvelle DB12, la remplaçante de la DB11 avec un gain en puissance significatif, de nouvelles suspensions, des technologies novatrices et un habitacle encore plus confortable.

Selon la marque, l'Aston Martin DB12 est "le modèle DB le plus complet et accompli" de son histoire. Aucun V12 n'est mentionné pour le moment, mais le V8 4,0 L biturbo issu de Mercedes-AMG offre plus de puissance qu'avant, faisant de cette DB12 un modèle encore plus puissant que la DB11 V12.

Le huit cylindres produit 671 chevaux pour 800 Nm de boucle entre 2 750 et 6 0000 tours/Minute. C'est un gain de plus de 30 % par rapport au précédent V8 et 42 chevaux de plus que la DB11 AMR et son V12 5,2 L biturbo. Aston Martin promet un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 325 km/h.

Le constructeur a apporté des changements importants à son V8 pour atteindre ces performances, avec des profils de came modifiés, des taux de compression optimisés, des turbocompresseurs au diamètre agrandi et un refroidissement amélioré grâce à un système entièrement repensé, avec deux refroidisseurs auxiliaires ajoutés au radiateur principal.

La DB12 est également le premier modèle DB à être équipé d'un différentiel arrière électronique, qui peut passer d'un blocage complet à une ouverture complète en quelques millièmes de secondes. Le V8 est couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Une telle puissance nécessite une suspension capable de faire face à des forces accrues et Aston Martin lance également sa nouvelle génération d'amortisseurs adaptatifs et de barres antiroulis, plus rigides. Trois modes de conduite sont au programme (GT, Sport et Sport) avec une réactivité et une rigidité croissantes. Pour le mode le plus conservateur, le constructeur affirme que la qualité de conduite est "sublime et agile."

Côté design, la DB12 offre des lignes familières mais néanmoins totalement revues. Le bouclier est dominé par une calandre géante, flanquée de nouveaux phares à LED. L'emblème Aston Martin a été modernisé, tandis que le splitter a été entièrement remodelé.

La voiture repose sur des roues de 21 pouces de série qui cachent des disques en fonte de 400 mm à l'avant et 360 mm à l'arrière. Les rétroviseurs latéraux sans encadrement et les poignées de porte affleurantes apportent une touche d'élégance et contribuent et à un coefficient de traînée aérodynamique plus faible.

L'un des points forts de l'habitacle – outre l'imposante console centrale tournée vers le conducteur et du cuir Alcantara du plus bel effet – est le tout nouveau système d'infodivertissement, entièrement conçu et développé par Aston Martin.

Il prend en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un nouveau système de navigation relié à internet, cartographie en 3D, une application pour smartphone et des mises à jour over-the-air.

L'Aston Martin DB12 sera livrée à ses premiers clients au cours du troisième trimestre 2023. Son tarif est pour le moment inconnu.