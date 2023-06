Trois semaines après la 91 eme édition des 24 Heures du Mans 2023, célébrant le centenaire de la création de l'épreuve, Porsche célèbre elle aussi un anniversaire particulier. En effet, la firme de Stuttgart, présente sur la grille des 24H depuis maintenant 72 éditions, a dévoilé une 911 hommage pour l'événement. Motor1 vous présente donc la Porsche 911 Carrera GTS le Mans Centenary Edition.

Cette 911 Carrera GTS rend hommage aux modèles précédents en reprenant des éléments stylistiques de la 356 SL et de la 911 GT1.

"Nous sommes très fiers de présenter aujourd’hui ce modèle 100 % dédié au marché français. La 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition est le résultat d’un savoir-faire et d’une passion commune entre nos équipes de Porsche France et la maison Porsche Exclusive Manufaktur", a déclaré Marc Meurer, Président de Porsche France.

En effet, ce modèle hommage sera exclusivement vendu en France. La 911 Carrera GTS au goût rétro sera vendue à 72 exemplaires seulement pour marquer les 72 ans de présence continue de la marque à la célèbre course d'endurance. La firme allemande affirme plancher sur cette 911 depuis maintenant près de trois ans. Grant Larson (designer du premier Porsche Boxter), a travaillé en collaboration avec l'équipe Porsche France ainsi que l'automobile club de l'ouest, afin de rendre unique cette 911.

"L’histoire des 24 Heures du Mans est intimement liée à celle de Porsche. Une marque prestigieuse, qui célèbre cette année son 75e anniversaire. Cette série limitée exclusivement dédiée à la France est un superbe hommage à la plus grande course d’endurance au monde. Merci à Porsche de continuer à faire rêver tous les passionnés d’automobile et pour son engagement en endurance." Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest.

En effet son style unique revient en partie aux 25 éléments spéciaux développés et homologués pour cette nouvelle version de la 911. On notera la présence d'un badge fraisé à la main sur la grille arrière ainsi qu’un badge arborant le tracé du circuit en bleu, blanc et rouge réalisé en 3D. Les clins d'œil au circuit de la Sarthe, qui a vu Porsche s'imposer par mois de 19 fois, sont légion dans l'habitacle de cette 911. On retrouve également le dessin du célèbre tracé sur l'accoudoir, les seuils de porte ou encore les appuie-têtes.

Cette 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition peut être équipée d'une boîte de vitesses manuelle à sept rapports ou d'une boîte PDK à huit rapports, et toutes les voitures sont dotées d'une liste d'équipements de série généreuse. Alors, qu'obtenez-vous pour la coquette somme de 237 819 euros ?

Dévoilée aujourd'hui à l'occasion du Mans Classic 2023, cette 911 Carrera GTS spéciale est dotée d'une trentaine d'options de série. La peinture Le Mans Silver est unique, tout comme le logo "46", qui rappelle le numéro que portait la 356 SL en 1951 lorsqu'elle a remporté sa catégorie lors de sa première participation aux 24 Heures du Mans.

Les jupes latérales, les jantes dorées et les ceintures de sécurité rouges, sont-elles aussi une référence à l'histoire glorieuse de la marque avec la 911 GT1, qui a triomphé au Mans en 1998. L'intérieur de la voiture est bleu graphite, avec des touches de craie sur le volant et un

La Carrera GTS Le Mans Centenary Edition est l'un des nombreux modèles à tirage limité lancés par Porsche ces dernières années, on fait ici référence à la 2023 America Edition qui était également basée sur la Carrera GTS mais en format décapotable.