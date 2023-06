Le 8 juin 1948, le Roadster n° 1, première voiture de marque Porsche, est présenté. En 75 ans d'histoire, la société n'a cessé d'évoluer, produisant de nouvelles icônes et redéfinissant les canons de la voiture de sport ou ouvrant de nouveaux segments.

Outre l'emblématique 911, des modèles comme la 959 ou le Cayenne ont contribué à élargir les horizons de la marque en augmentant son exclusivité et sa sophistication. Voici donc 10 des Porsche les plus emblématiques (et les plus importantes) de tous les temps.

Porsche 356 n° 1 (1948)

Porsche N° 1 (1948)

Commençons par la n° 1, le modèle qui a inauguré l'histoire moderne de la marque. Née de la carrosserie de la Coccinelle de Volkswagen, la 356 a été construite en version roadster et coupé. Elle a connu un succès retentissant, avec plus de 75 000 exemplaires livrés dans le monde entier jusqu'à son retrait en 1965.

Porsche 550 Spyder

Porsche 550 Spyder

Dérivée de la 356, la 550 Spyder a été modifiée sur le plan mécanique et aérodynamique pour devenir une pure voiture de course. Construite en 90 exemplaires entre 1953 et 1957, elle pesait un peu plus de 550 kg et a remporté de nombreux succès en course.

Cependant, la 550 Spyder est également associée à de mauvais souvenirs : James Dean a perdu la vie dans un accident de voiture au volant de l'une de ces Porsche.

Porsche 911 (à partir de 1963)

Le generazioni di Porsche 911

On ne compte plus les générations de 911 qui sont sorties des usines allemandes. La dynastie de cet acronyme légendaire a commencé en 1963 au Salon de Francfort avec la série 901 et s'est poursuivie jusqu'à nos jours, préservant les lignes emblématiques et une expérience de conduite unique dans le monde des voitures de sport, toutes époques confondues.

Porsche 917 (1969)

Porsche 917

Créée par Ferdinand Piech dans le but de participer aux 24 heures du Mans, la 917 est devenue une légende dans le film de Steve McQueen consacré à la course d'endurance la plus célèbre du monde.

La 917 a dominé les championnats à la fin des années 1960 et au début des années 1970 et reste l'une des voitures les plus convoitées par les collectionneurs, avec des prix monstrueux avoisinant les 15-20 millions d'euros.

Porsche 924 (1975)

Porsche 924

Lancée au milieu des années 1970 pour renouveler la gamme avec un modèle plus accessible à de nombreux passionnés, la 924 a longtemps été considérée comme le vilain petit canard de Porsche en raison de sa forme peu séduisante et de ses performances inférieures à celles de la 911.

Pourtant, cette voiture de sport, initialement équipée d'un moteur quatre cylindres d'origine Volkswagen et Audi, a été très importante en termes de ventes, avec plus de 150 000 unités produites entre 1975 et 1988.

Porsche 928 (1977)

Porsche 928

Initialement conçue pour remplacer la 911, la 928 n'a pas connu le succès de ce modèle, même si elle a été récompensée par la critique en étant élue "Voiture de l'année" en 1978.

Pourtant, les chiffres de la 928 n'étaient pas mauvais, avec un V8 4,5 de 235 ch bientôt rejoint par des versions plus puissantes de 295 et 320 ch. Au fil des années, la Porsche n'a cessé d'évoluer jusqu'en 1995. Au total, plus de 61 000 exemplaires ont été vendus.

Porsche 956/962 (1982-1991)

Porsche 956

Peu de voitures ont dominé les championnats d'endurance comme la Porsche 956 et son héritière, la 962. La 956 a réussi à remporter tous les titres du championnat du monde des prototypes sportifs entre 1982 et 1984, excellant à la fois dans les classements des constructeurs et des pilotes.

La 962, quant à elle, totalise 54 victoires et est la première Porsche à monter la boîte de vitesses à double embrayage PDK, qui équipe désormais la plupart des modèles de série de Zuffenhausen.

Porsche 959 (1987)

Porsche 959

La 959 est l'une des premières hypercars de l'histoire en termes de performances et d'exclusivité.

La rivale naturelle de la Ferrari F40 de l'époque n'a été produite qu'en 292 exemplaires, tous équipés d'un moteur boxer ultra-puissant de 2,85 litres et 450 ch, capable de propulser la Porsche de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes et de l'amener à une vitesse de pointe de 317 km/h.

Porsche Boxster (à partir de 1996)

Porsche Boxster (1996)

Le Boxster a été un atout pour les finances de Porsche dans les années 1990. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, ce nouveau modèle construit avec de nombreux composants dérivés de la 911 (mais avec des moteurs moins puissants) a permis à l'entreprise d'attirer de nouveaux clients.

D'abord vendu à un prix catalogue d'environ 39 000 euros, le Boxster a pris de plus en plus d'importance pour la marque au fil du temps. Aujourd'hui encore, la 718 (acronyme qui regroupe depuis quelques années les carrosseries Boxster et Cayman) est la deuxième voiture de sport la plus vendue de la marque.

Porsche Cayenne (depuis 2002)

Porsche Cayenne (2002)

Une Porsche cinq portes avec un habillage surélevé ? Si le Cayenne a d'abord semblé être un camouflet pour les puristes de la marque, il s'est en fait avéré être un énorme succès commercial, avec plus d'un million d'unités vendues à ce jour.

Et l'histoire va se poursuivre dans les années à venir, avec un restylage qui vient d'être dévoilé et une déclinaison électrique déjà prévue dans un avenir proche.