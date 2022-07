La Coccinelle de Volkswagen a été l'une des voitures les plus populaires au monde. En 65 ans de production, quelque 22 millions d'exemplaires ont été vendus. Elle est devenue si célèbre qu'elle est devenue un mythe. Et désormais, un restomod lui rend hommage de manière très exclusive.

La Milivié 1 est, en effet, une voiture qui sera produite en seulement 22 unités (22 pour rappeler les 22 millions), chacune étant vendue au moins 570 000 euros. S'agissant d'une voiture destinée à une clientèle très exigeante, chaque unité sera personnalisée et les livraisons commenceront en juillet 2023 pour se terminer en mai 2025.

Original à l'intérieur et à l'extérieur

La Milivié 1 reprend le design de la Coccinelle et le transforme en quelque chose de nouveau. Les lignes essentielles sont fortement rétro et inspirées du début du 20e siècle, mais les groupes de phares, à l'avant comme à l'arrière, rappellent les temps modernes.

Les feux à LED dessinent un cercle net et minimaliste à l'avant et un croissant de lune à l'arrière. À bord également, l'éclairage a été conçu pour offrir aux passagers une atmosphère très particulière et relaxante. Le combiné d'instruments et l'écran d'infodivertissement sont entourés d'un cadre unique. Les modes d'affichage promis sont multiples et incluent la possibilité de jauges analogiques. Pour le chargement des appareils, il existe plusieurs options : sans fil, 220 volts, USB et USB-C.

De l'histoire à l'avenir

La Milivié 1 est basée sur la Coccinelle 1303, une variante des années 1970 qui était plus grande que l'originale et qui était très populaire, par exemple, aux États-Unis. La transformation a nécessité plus de mille heures de travail, réalisées par une équipe de 44 ingénieurs.

Le moteur, comme à l'origine, est un 4 cylindres boxer (avec une cylindrée portée à 2,3 litres), alimenté par des carburateurs Weber avec allumage électronique. La boîte de vitesses est une boîte automatique ZF 4HP (du type de celle utilisée sur la Porsche 911 Carrera 2 à la fin des années 1980) qui dispose de trois modes de fonctionnement (Drive, Sport et Manuel).