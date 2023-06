Les rumeurs évoquant une nouvelle Volkswagen Coccinelle en version électrique circulent depuis des années. Le constructeur de Wolfsburg a mis à l'héritière de son modèle mythique et de la New Beetle en 2019 et la succession reste à prendre... mais aucune Coccinelle électrique ne devrait poindre le bout de son nez à court terme.

Interrogé par Autocar, Thomas Schäfer, directeur général de Volkswagen, a confirmé n'avoir aucun plan pour une nouvelle Coccinelle. Ce n'est pas parce que la marque n'a pas les ressources, l'argent ou le temps de la concevoir, mais tout simplement parce que cela n'a pas de sens sur le plan marketing.

"Je ne pense pas [qu'elle pourrait revenir] parce que certaines voitures ont leur époque", a expliqué Schäfer. "Cela n'aurait pas de sens de la relancer. Je ne le dirais pas [avec une certitude de] 100% mais actuellement, je ne l'envisage pas."

Un autre modèle qui a connu deux générations à plusieurs décennies d'intervalle, arrêté en 2017, restera également sans succession : "C'est la même chose pour le Scirocco, il a eu son époque, puis il y a eu un nouveau modèle basé sur une réinterprétation. Le refaire ? Je ne pense pas. Et pour la suite, en équilibrant toutes ces technologies et les coûts qui y sont associés, il faut investir de l'argent au meilleur endroit possible."

L'idée d'une "ID.Beetle" a pourtant existé sans pour autant se concrétiser. Le prédécesseur de Schäfer à la tête de Volkswagen, Herbert Diess, était ouvert à l'idée d'une Coccinelle basée sur la plateforme MEC et la marque a déposé le nom e-Beetle en Europe il y a quelques années, mais la stratégie de Volkswagen a évolué depuis l'arrivée de Schäfer.

Si vous voulez une Volkswagen Coccinelle en 2023, tout espoir n'est pas perdu puisqu'il existe la Milivié 1, un restomod. Pas de moteur électrique au programme mais un quatre cylindres à plat de 2,28 L, produit à 22 exemplaires pour un minimum de 570 000 euros.

Ce n'est pas véritablement l'esprit de la Coccinelle originelle, fabriquée pendant 65 ans et écoulée à 21 millions d'exemplaires... mais c'est un autre sujet.