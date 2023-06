Nous avons récemment eu l'occasion de conduire le tout nouveau VW Tiguan, mais jusqu'à présent uniquement en version camouflée. Certes, nous avons également eu un premier aperçu d'un véhicule entièrement non camouflé. Mais il faudra patienter jusqu'à la première mondiale en août 2023, lorsque Volkswagen publiera les photos officielles.

D'ici là, nos collègues de Kolesa ont retravaillé leur rendu du Tiguan sur la base des photos officielles du prototype (vous pouvez les voir en annexe ci-dessous.). Et pour avoir déjà vu le nouveau Tiguan sans camouflage, autant dire qu'on en est sacrément proche. Voilà ce que nous pouvons dire : Le Tiguan reste fidèle à son design, la partie avant rappelle un peu l'ID.4 et l'ID.5. À l'arrière, les feux vont à l'avenir un peu plus aller sur les côtés, ils forment par ailleurs une bande continue.

Le Tiguan sera le premier modèle MQB à être lancé sur le marché avec les nouveaux "IQ.LIGHT - HD-Matrixprojecteurs". Le système d'éclairage interactif a également été développé en parallèle pour le Touareg récemment remanié - les deux SUV partagent donc la structure de base des phares. À l'intérieur, comme dans l'ID.7 (et la prochaine Passat), on trouve un écran tactile pouvant atteindre 15 pouces. Sur le volant, les touches classiques sont toutefois conservées.

Le nouveau Volkswagen Tiguan est 32 mm plus long, mais avec une augmentation de 5 mm, il n'est que légèrement plus haut que son prédécesseur. La largeur et l'empattement restent inchangés. Bien que le SUV ne soit que légèrement plus long, le volume du coffre augmente de 33 litres pour atteindre 648 litres (en chargeant jusqu'à la hauteur des dossiers des sièges arrière).

Galerie: VW Tiguan (2023) Covered Drive

39 Photos

Côté moteur, le nouveau Tiguan est l'une des dernières séries à être encore dotée d'un moteur thermique. Il existe des turbodiesels (TDI), des turbo-essence (TSI), des turbo-essence mild-hybrid (eTSI) et des hybrides rechargeables (eHybrid). La gamme a déjà été développée en vue d'une future norme antipollution Euro 7.

Les nouveaux hybrides rechargeables fournissent une puissance totale de 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch). Par rapport à leurs prédécesseurs, l'autonomie électrique augmente d'environ 90 à 120 kilomètres, selon l'équipement.

Le nouveau Tiguan devrait être commercialisé au premier trimestre 2024. Le Skoda Kodiaq, techniquement très proche, devrait également faire peau neuve à peu près dans les mêmes eaux.