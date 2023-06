Cela fait près de sept ans que Volkswagen a dévoilé le Tiguan actuel, alors naturellement, il est presque temps de rencontrer son successeur. Jusqu'à la première mondiale cet automne, le multisegment compact est présenté en avant-première dans une série de teasers axés sur l'extérieur entièrement camouflé. Roulant sur la plateforme MQB Evo, une version améliorée de l'architecture actuelle, le modèle de troisième génération sera commercialisé en Europe au premier trimestre 2024.

Bien qu'il soit couvert, il est facile de voir que le nouveau Tiguan est moins carré que son prédécesseur car VW a opté pour un design plus arrondi semblable à l'ID.4 électrique. La marque basée à Wolfsburg affirme avoir allongé le véhicule de 32 millimètres ( soit 4,55 mètres) tandis que la hauteur a augmenté de 5 mm (pour atteindre 1,64 mètre). La largeur et l'empattement ont été reportés à 1,939 mètre et 2,681 mètres, respectivement.

Remarquez que ces proportions concernent le modèle à empattement standard, car Volkswagen n'est pas encore prêt à parler du Tiguan Allspace, plus, long à sept places. Un rapport récent indique que la marque allemande souhaite remplacer le dérivé plus spacieux par un modèle distinct, à savoir le Tayron de nouvelle génération. Il existe déjà un SUV portant ce nom construit et vendu en Chine, mais une variante à destination de l'Europe serait fabriquée en Allemagne et servirait d'équivalent de la deuxième génération de Skoda Kodiaq.

Plus spacieux et mieux équipé

Pour en revenir au Tiguan 2024 régulier à portée de main, il s'annonce plus pratique en offrant un volume de chargement de 648 litres soit 33 litres de plus qu'auparavant. De plus, le conducteur et le passager avant disposent de 9 mm supplémentaires d'espace pour la tête, tandis que les passagers à l'arrière bénéficient de 10 mm supplémentaires. Optez pour une spécification plus chère et VW installera des sièges massants et ventilés réglables électriquement avec 14 modes. Vous pourrez programmer l'activation automatique du chauffage et de la ventilation des sièges en fonction de la température extérieure.

Après le Touareg (voir ci-dessus) récemment rénové, le plus petit Tiguan est le prochain VW en ligne pour obtenir les phares à matrice HD en option. Ses feux de route peuvent éclairer la route jusqu'à 500 mètres. Chaque phare comporte pas moins de 19 200 micro-LED contrôlables individuellement pour une meilleure adaptabilité en fonction des conditions de conduite. À l'arrière, il y a une bande LED pleine largeur car nous sommes en 2023 et chaque voiture doit avoir une barre lumineuse, apparemment.

Bien que les images de l'intérieur n'aient pas été fournies, nous savons que les versions inférieures du Tiguan utiliseront un système d'info-divertissement de 12,9 pouces, tandis que les plus sophistiquées auront une configuration plus grande de 15 pouces. Dans certaines des photos adjacentes, vous pouvez facilement voir que l'écran tactile est une grande tablette qui n'est plus intégrée à la console centrale.

La plus grande des deux diagonales est identique à l'écran de l'ID.7. Nous savons également que VW prévoit d'installer un groupe d'instruments numériques de 10,25 pouces et un affichage tête haute de pare-brise nouvellement développé pour remplacer le HUD contextuel du modèle sortant. En parlant d'écrans, il y a un nouvel écran OLED pour le 4Motion Active Control monté sur la console centrale. Il facilite non seulement la sélection du mode de conduite, mais également le réglage du volume et de l'éclairage ambiant.

Quel moteur pour le Tiguan ?

Volkswagen reste discret sur les groupes moto-propulseurs, affirmant que le Tiguan de troisième génération sera à nouveau disponible avec des groupes moto-propulseurs à essence, diesel et hybrides rechargeables. Les hybrides varieront en puissance de 201 à 268 chevaux (150 à 200 kilowatts) tout en offrant une autonomie électrique allant jusqu'à 120 kilomètres. Ces modèles eHybrid offriront pour la première fois une charge AC plus rapide et une charge DC standard.

Comme auparavant, le Tiguan sera disponible en configurations à traction avant et à traction intégrale. Le dernier détail partagé par VW concerne l'évolution de son Dynamic Chassis Control. Connu sous le nom de DCC Pro et proposé à un coût supplémentaire, il est désormais doté d'amortisseurs à deux soupapes, qui réagissent plus rapidement pour permettre une conduite plus douce. Le Tiguan devrait également être plus sécurisant sur les routes glissantes et plus confortable en réduisant les vibrations ressenties grâce à un meilleur nivellement de caisse lors du passage sur des surfaces inégales.

Avec Volkswagen promettant de mettre fin aux ventes de voitures équipées de moteurs à combustion en Europe d'ici 2033, il s'agit probablement de la dernière génération du Tiguan à moteur thermique sur le Vieux Continent.