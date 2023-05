Lancée en 2018, la troisième génération du Volkswagen Touareg, écoulée à 200 000 exemplaire, se dote d'un nouveau look et d'équipements revus.

L'avant et l'arrière du Volkswagen Touareg ont été modifiés. À l'avant, la calandre, les feux et la jupe ont un nouveau look, tandis qu'à l'arrière, c'est surtout la nouvelle signature lumineuse sous la forme d'une bande que l'on distingue.

Galerie: Volkswagen Touareg (2023)

66 Photos

Ce Touareg restylé est le premier équipé de feux matriciels à LED IQ.Light HD chez Volkswagen, avec le logo de la marque illuminé en rouge à l'arrière. Ces feux seront proposés de série, sauf sur le modèle d'entrée de gamme.

Le système matriciel, intégré dans des triples feux composés de 19 216 micro-LED de chaque côté du véhicule, permet de projeter un "tapis de lumière interactif" au sol, suivant la voie de circulation et évitant d'éblouir les automobilistes en sens inverse.

Lorsque l'on ouvre et ferme le véhicule dans l'obscurité, les logos VW ou le signe R sont projetés au sol depuis les boîtiers des rétrovieurs. Le Touareg gagne aussi de nouvelles jantes, dans les designs "Coventry" (19 pouces sur la R-Line), "Braga" (20 pouces sur la série R), "Napoli" (21) pouces et "Leeds" (21 pouces).

Le nouveau Touareg est équipé d'un capteur mesurant la charge sur le toit et relié à l'électronique des trains roulants. Les systèmes d'assitance, comme l'ESC, peuvent ainsi s'adapter pour garantir la stabilité.

A l'intérieur, le Touareg est doté de l'Innovision Cockpit de Volkswagen, deux écrans de 12 et 15 pouces qui forment une continuité, et compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Côté moteurs, Volkswagen propose cinq déclinaisons de son V6 3,L, le dernier V8 partagé avec la Bentley Bentayga et l'Audi SQ7 ayant été placé dans la déclinaison Last Edition en 2020. La marque propose désormais un essence turbo de 340 chevaux, deux turbodiesel de 231 et 286 chevaux, et deux hybrides rechargeables associant le moteur essence et un électrique, de 381 chevaux et 462 chevaux. Tous les modèles sont équipés d'une boîte automatique à huit rapports.

Le nouveau Touareg est d'ores et déjà proposé à la vente, tandis que la variante R eHybrid, la plus haut de gamme, sera disponible le 22 juin. La version de base est proposée à partir de 69 200 euros, la finition Elegance à partir de 75 070 euros et la R-Line à partir de 79 660 euros. Le Volkswagen Touareg R eHybrid sera commercialisé à partir de 93 870 euros.