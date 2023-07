Les camping-cars permettent aux voyageurs de disposer d'une maison sur la route. Mais qu'en est-il si vous préférez une esthétique personnelle plus rustique ? Découvrez cette Volkswagen Beetle "Holzhaus", qui se traduit approximativement par cabane en rondins ou chalet. Ce drôle d'engin est actuellement en vente en Italie.

Cette cabane sur roues était à l'origine une Volkswagen Beetle 1302 de 1970 (ce modèle était la Super Beetle aux États-Unis), à laquelle un groupe d'artisans alpins a ajouté un nouveau modèle, le Holzhaus. Un groupe d'artisans a donc ajouté la carrosserie en bois sur le châssis d'origine en 1995. Ils ont même sculpté le bois à la main pour l'intérieur et l'extérieur, selon l'annonce.

Le capot et le couvercle du moteur sont ornés d'une peinture murale représentant une scène avec une chute d'eau, et les enjoliveurs sont assortis. Les pare-chocs et les essuie-glaces sont en bois courbé.

La carrosserie en bois s'inspire d'un chalet. Les fenêtres arrière sont recouvertes de chaque côté de caches en bois et de rideaux Vichy. Un aigle en bronze est posé sur le toit, et il y a même une cheminée.

L'intérieur ressemble également à une cabane rustique. Le tableau de bord est orné d'une peinture représentant des montagnes. Des peintures sont également apposées sur chaque panneau de porte. Un banc se trouve à l'arrière, et une table ronde au milieu. La cheminée est fonctionnelle car il y a un petit foyer dans un coin.

Le propriétaire a utilisé cette Coccinelle personnalisée lors de rassemblements, de fêtes et de festivals du Club Alpin. Elle servait de bar mobile et de billetterie lors des rallyes VW.

Le vendeur indique que le moteur est un quatre cylindres à plat de 1,6 litre refroidi par air et qu'il "fonctionne très bien". La voiture a cependant besoin d'un contrôle technique.

Le vendeur italien est prêt à expédier la voiture en Europe ou dans le reste du monde. Ce modèle de 1970 a largement dépassé la règle des 25 ans d'importation aux États-Unis, et il est donc concevable que quelqu'un puisse l'y amener.

La liste des ventes indique que la voiture a été présentée dans divers magazines et journaux au fil des ans.

À l'heure où nous publions cet article, l'enchère la plus élevée s'élève à l'équivalent de 6 801 euros. Selon l'expert, cette Volkswagen atypique devrait se vendre entre 20 000 et 30 000 euros. La vente aux enchères se termine ce jeudi 20 juillet.