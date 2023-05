Certains disent que son groupe sanguin est de 110 octanes et que le mur de sa chambre est recouvert de posters de moteurs V12 légèrement vêtus. D'autres disent que sa voix correspond au timbre d'une Formule 1 moderne. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de Ben Collins, l'homme qui incarne le Stig dans l'émission Top Gear.

Une partie du gag de Top Gear était que le Stig était un pilote de course docile et silencieux. Il ne parlait jamais et n'enlevait jamais son casque, même s'il semblait manifester son mépris pour le manque de compétences des gens en matière de conduite. Il avait également des goûts musicaux éclectiques, écoutant de tout, de l'opéra au rock progressif en passant par la country, tout en effectuant des tours rapides sur une piste improvisée à l'aérodrome de Dunsfold ( ).

Quant à Ben Collins, il n'est pas silencieux, mais c'est une personne attachante avec un CV impressionnant de pilote de course et de coordinateur de cascades pour les films de James Bond de l'ère Daniel Craig. Ben Collins possède également sa propre chaîne YouTube, "Ben Collins Drives", où il pilote une variété de supercars et de voitures de course, notamment des Ferrari, des Aston Martin et des Porsche.

Dans cette vidéo, il conduit l'une des voitures dont il est le plus fier, une Porsche 962 Groupe C. C'est la voiture dont il avait un poster sur le mur de sa chambre lorsqu'il était enfant. Évolution de la Porsche 956, une voiture qui a remporté quatre fois le Mans, elle représente le summum de l'ingénierie des années 1980. La 962 s'est révélée être une formidable voiture de course jusque dans les années 1990 et a même donné naissance à une version homologuée pour la route.

La Porsche 962 de Rothmans est une voiture particulièrement emblématique. Peinte dans sa livrée bleue et blanche avec des bandes rouges et or, c'est l'une des trois voitures d'usine soutenues par Rothmans au milieu des années 1980. Cette voiture a été pilotée par Jackie Ickx et Jochen Mass et a réalisé la pole position au Mans en 1987. Elle semble massive mais pèse à peine 900 kilogrammes. Le moteur flat-six de 2,6 litres développe 600 chevaux et, comme la plupart des Porsche turbocompressées de l'époque, il y a un léger décalage avant que la puissance ne se mette en marche.

La Porsche 962 a été suivie par la WSC-95, qui a remporté Le Mans en 1996 et 1997. Elle partageait le même moteur à six cylindres à plat Type-935 que la 962, avec une cylindrée portée à 3,2 litres. La LMP1 a brièvement remplacé la WSC-95 jusqu'à ce que Porsche se retire des courses d'endurance, pour y revenir en 2005 avec la RS Spider.