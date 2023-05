Alors que les constructeurs européens misent surtout sur l'électrique, l'Union Européenne ayant a validé l'interdiction à la vente des véhicules thermiques neufs en 2035, le Japon continue à explorer d'autres solutions et des marques rivales n'hésitent pas à associer leurs travaux de recherche.

Toyota, Suzuki, Subaru, Mazda et Daihatsu se sont réunis pour travailler collectivement sur le développement de biocarburants. Une association similaire s'est mise en place entre les constructeurs japonais de motos et avec un but similaire : assurer l'avenir des moteurs thermiques.

Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha se sont ainsi rassemblés dans une association, dont le but n'est pas de développer des biocarburants mais des motorisations reposant sur l'hydrogène. L'entité a été nommée HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology) et a reçu le soutien du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie au Japon.

L'association devra répondre aux faiblesses actuelles de l'hydrogène, comme une combustion parfois instable et la place limitée pour le réservoir dans les motos. Les constructeurs espèrent ainsi définir des standards qui leur permettront de commercialiser des motos fonctionnant avec cette source d'énergie.

Multiplier les sources d'énergie

Selon les membres de l'association, il est indispensable de multiplier les technologies pour répondre aux besoins des consommateurs tout en produisant des moteurs plus respectueux de l'environnement.

"Pour parvenir à une société décarbonée, il est nécessaire d'adopter une stratégie avec plusieurs directions afin de résoudre les différentes problématiques du secteur de la mobilité, plutôt que de se concentrer sur une seule source d'énergie", indiquent les quatre constructeurs dans le communiqué annonçant la création de HySE

"Nous sommes très satisfaits d'annoncer la formation de l'association", se félicite Kenji Komatsu, président de HySE et directeur général du centre de R&D de Yamaha. "Le développement des moteurs à hydrogène soulève de nombreux défis mais nous espérons que les activités de l'association permettront des avancées dans la recherche fondamentale afin d'y répondre."

"Nous sommes engagés dans cette mission avec l'idée d'une mission pour préserver l'utilisation des moteurs thermiques, qui incarnent les efforts de nos prédécesseurs."

Dans le monde de l'automobile, l'hydrogène divise encore. Volkswagen ne pense pas la technologie assez mature pour la décennie actuelle, tandis que BMW continue ses essais, avec notamment la BMW iX5 Hydrogen.