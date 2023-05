Le temps passe vite même lorsqu'il s'agit de voitures. De nombreux passionnés ont grandi en les voyant les modèles qui vont suivre sur la route ou même en les conduisant, peut-être comme la première voiture familiale. Et pourtant, en 2023, certains véhicules plus emblématiques fêtent déjà leurs 30 ans.

La liste complète serait vraiment interminable et c'est pourquoi nous avons sélectionné les modèles les plus populaires de l'année 1993 pour une plongée nostalgique dans le passé.

Fiat Punto

Dessinée par Giorgetto Giugiaro, la Punto fût l'icône d'une décennie et a perduré avec une deuxième génération jusqu'en 2018. Née en 1993, Fiat a obtenu le prix de "Voiture de l'année" en 1995 et c'est au fil des ans qu'elle est devenue l'une des modèles les plus vendus non seulement en Italie, mais aussi dans toute l'Europe.

Avec un total de 3,4 millions d'unités livrées au cours des sept premières années de sa vie, la Punto a séduit les clients grâce à son gabarit compact (3,76 mètres de long) et la variété des motorisations essence et diesel.

Ford Mondeo

La berline et la familiale ont toutes deux dit adieu au marché européen en 2022. Pourtant, la Mondeo est l'un des modèles les plus importants de notre marché depuis son lancement en 1993.

Comme son nom l'indique, la Ford a été conçu pour le marché mondial et a immédiatement remporté un grand succès en se présentant comme une alternative aux Citroën, Peugeot et Renault de ces années et en devenant "Voiture de l'année" en 1994.

Lancia Delta II

Il n'a pas été facile pour la deuxième génération de Delta de poursuivre l'héritage d'une véritable légende. Lancia n'a pas réussi à maintenir cette aura qui a rendu la première Delta si spéciale, bien qu'elle ait pu compter sur une ligne plus moderne pour ces années et sur un modèle plus pratique.

Basée sur la Fiat Tipo, la compacte italienne était vendue avec des moteurs essence et diesel jusqu'à 193 ch, bien que plus de la moitié des clients aient choisi la version essence 1.6. Retirée en 1999, la Delta II a été livré en 137 743 exemplaires.

Mercedes Classe C

Héritière de la 190, la Classe C a initié une nouvelle nomenclature pour la marque allemande, devenant la deuxième "Classe" après la Classe S née en 1972. À son lancement, la berline était proposée avec quatre blocs essence et trois blocs diesel, dont l'AMG, plus puissante avec 236 ch.

La gamme Mercedes s'est étoffée au fil des années, avec des variantes de plus en plus sportives, dont la C 43 AMG de 306 ch et la C 55 AMG de 347 ch. La participation aux championnats DTM a également accru la popularité du modèle. Au total, plus de 1,6 million d'unités ont été vendues entre 1993 et 2000.

Opel Corsa

La deuxième génération de l'Opel Corsa a permis à la marque de rivaliser avec d'autres modèles redoutables tels que la Volkswagen Polo et la Ford Fiesta. Présentée en 1993 avec des carrosseries à trois et cinq portes, l'Opel était proposée avec des moteurs à essence jusqu'à 109 ch, dans la version GSi, et avec deux moteurs diesel.

En 1997, la compacte allemande subit un important restylage tant esthétique que mécanique. On notera également l’arrivée de la Tigra, dérivée de la Corsa, une petite voiture de sport qui connut un certain succès en Europe.

Peugeot 306

La rivale française de la Golf était déclinée en carrosseries trois et cinq portes, breaks et cabriolets. Basée sur la Citroën ZX, la Peugeot était proposée avec des motorisations essence et diesel issues de la 205.

Au total, 3 millions d'unités de la 306 ont été construites, avec la version cabriolet conçue par Pininfarina et produite dans l'usine de l'entreprise aux côtés des lignes de production de Ferrari.

Porsche 911 (993)

La génération 993 (dont le nom fait directement référence à l'année de ses débuts) était la dernière 911 à moteur boxer six cylindres refroidi par air. Son design intemporel en a fait l'une des Porsche les plus populaires de tous les temps, tandis qu'en termes de moteurs, la 993 était vendue dans les versions d'entrée de gamme Carrera et Targa avec respectivement 272 et 286 ch.

Au fil des ans, des variantes encore plus performantes ont été ajoutées avec une puissance allant jusqu'à 430 ch.

Renault Twingo

La Twingo est un succès commercial sans égal dans l'histoire automobile française de l'époque. Longue de seulement 3,43 mètres, la petite Renault est parvenue à allier une carrosserie compacte à une grande capacité embarquée, grâce à la possibilité de faire coulisser la rangée arrière et d'accueillir des objets jusqu'à deux mètres de long en rabattant les sièges.

Fabriquée à 2,5 millions d'unités jusqu'en 2007, la Twingo a été renouvelée au fil des années sans pour autant dénaturer la formule et le design originels.

Saab 900 II

Saab a atteint un sommet de popularité sur le Vieux Continent dans les années 1990 et parmi ses modèles phares figurait la 900 de deuxième génération, qui a reçu plus de 23 000 commandes au cours de ses dix premiers jours de lancement.

Jusqu'en 1998 (date à laquelle elle a été remplacée par la 9-3), environ 273 000 unités de la Saab ont été vendues, avec une gamme comprenant des moteurs à essence à quatre et six cylindres, dont le 2,0 litres turbo de 185 ch et le 2,5 V6 de 170 ch (ce dernier "emprunté" aux modèles Opel/General Motors de cette époque).

Volkswagen Golf III Cabriolet et Variante

Bien que la Golf III ait été officiellement lancée en 1991, ce n'est qu'en 1993 que la gamme s'est élargie avec l'introduction des versions Cabriolet et Variante. La première était attendue depuis 14 ans, tandis que la seconde était une nouveauté pour Volkswagen. Le constructeur a reporté à plusieurs reprises le projet d'une Golf Variant de peur qu'elle ne vole les ventes de la Passat Variant.

La forte concurrence de Ford et d'Opel (présents sur le marché des voitures familiales compactes) a cependant poussé les dirigeants de Wolfsburg à changer d'avis.