Après six films Transformers, Porsche se lance enfin dans la saga puisqu’une bande-annonce de Transformers Rise of the Beasts met en évidence le personnage de Mirage. En mode voiture, cet Autobot est une 911 Carrera RS 3.8 de génération 964.

L'acteur Anthony Ramos, qui joue le personnage de Noah Diaz, est dans la voiture mais il ne contrôle pas le véhicule. La Porsche fuit la police, notamment en sautant d'une rampe avant de se glisser dans un entrepôt et de révéler sa véritable identité.

Dans d'autres scènes, la Carrera RS 3.8 argentée et bleue traverse une route de montagne lors d'une avalanche. Pendant ce temps, d'autres bots la poursuivent, dont le faucon pèlerin Airazor.

Mirage est très mis en avant dans ce clip. À un moment donné, Noah sort de la Porsche alors qu'elle se transforme en robot autour de lui. Puis, à la fin du trailer, trois clones du robot (des mirages, d’où son nom) sautent hors de la voiture.

À l'époque où se joue le film, en 1994, la 911 Carrera RS 3.8 était comparable à l'actuelle 911 GT3 RS. Elle a fait ses débuts en 1993 en tant qu'évolution de l'ancienne Carrera RS. Le moteur a reçu une augmentation de cylindrée de 200 cm3.

Pour peser le moins possible, la RS 3.8 a utilisé de l'aluminium pour le capot et les portes. Le verre était plus mince et les sièges arrière avaient disparu. Le résultat final était une machine qui pesait environ 272 kilos de moins que la Carrera 2 standard à propulsion arrière.

De Ferrari à Porsche

Mirage a du goût car son choix de Porsche fait partie des variantes les plus rares de cette génération. La société n'en a fabriqué que 55, selon le site Stuttcars et une liste d'enchères de RM Sotheby's. Le personnage apparaissait déjà dans la première trilogie de Michael Bay où il se transformait en Ferrari 458 Italia (voir ci-dessus), mais sous le nom de Dino, et il avait une apparence bien différente. Cette fois, reboot oblige, le personnage se veut plus proche de ses origines.

Transformers Rise Of The Beasts se déroule donc en 1994. Optimus Prime apparaît comme un semi-remorque Freightliner rouge, tout comme le jouet original. Bumblebee est une Chevrolet Camaro jaune et noire de deuxième génération (voir ci dessus), comme un clin d’oeil au premier Transformers de Michael Bay. En plus des robots classiques, il y a maintenant les Maximals (issus de la série Beasts Wars de la fin des années 1990 et qui ont joué un rôle important dans la dernière saison de Transformers War for Cybertron sur Netflix) qui se transforment en animaux.

Une bande-annonce précédente indique qu'Unicron sera la principale menace cette fois, à la surprise générale. Transformers Rise Of The Beasts sortira en France le 7 juin.