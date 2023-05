La Porsche 911 GT3 RS 2023 est probablement la voiture de course Porsche la plus proche de la route. Elle dispose de la puissance et de l'aérodynamisme nécessaires pour réaliser des chronos fulgurants partout où elle passe, et le Nürburgring ne fait pas exception à la règle.

Christian Gebhardt, pilote d'essai de Sport Auto, a piloté la nouvelle GT3 RS sur le célèbre circuit. Il a bouclé le tour en un temps impressionnant de 6 minutes et 54,99 secondes. C'est mieux que la 911 GT3 que la publication a testée plus tôt cette année, qui a réalisé un temps de 6:59.42, et cette voiture était équipée d'un kit de performance Manthey.

Galerie: Porsche 911 GT3 RS 2022

10 Photos

Porsche équipe la GT3 RS de son moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres à aspiration naturelle. Il développe 518 chevaux, soit 16 de plus que la GT3. La voiture transmet la puissance aux roues arrière via sa boîte de vitesses PDK à sept rapports. Les ingénieurs de Porsche ont tiré la puissance supplémentaire du moteur grâce à un système d'admission à simple papillon dérivé du sport automobile et à de nouveaux arbres à cames dont le profil a été modifié.

Le groupe motopropulseur n'est qu'un élément de l'équation des performances de la voiture. La RS est dotée d'une aérodynamique active et d'un système de réduction de la traînée. C'est la première fois que Porsche propose cette technologie sur un modèle de série.

Porsche affirme que la voiture peut atteindre 100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 300 km/h. La voiture contrôle toute cette puissance avec des freins à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Porsche a utilisé du plastique renforcé de fibres de carbone pour les portes, les ailes avant, les sièges baquets et d'autres éléments.